Megölte a méheket a gyógykészítmény

Fipronil szennyezés miatt megtiltotta az Oxxovar 5 százalékos oldat összes gyártási tételének forgalmazását, felhasználását és felhasználói szintig kivonta a terméket a piacról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az oxálsav tartalmú gyógyhatású készítmény a mézelő méhek varroa atka okozta fertőzésének kiegészítő kezelésre szolgál. Fontos, hogy a varroózis gyógykezelése, illetve kiegészítő kezelése más, hasonló javallatú állatgyógyászati készítményekkel és gyógyhatású termékekkel továbbra is megoldható.

A Varroa destruktor atka világszerte elterjedt és nagy veszteségeket okoz a méhcsaládokban. Az ellene való védekezés évtizedek óta nélkülözhetetlen része a méhészkedésnek és ebben fontos szerepet játszanak az engedélyezett gyógyszerek és gyógyhatású készítmények. A témáról bővebben itt olvashatnak.

November-december folyamán több alkalommal is Oxxovar oldattal kezelt méhek elhullását jelentették a méhészek. Az eset felderítését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) komplex laborhálózata és vizsgálati rendszere tette végül lehetővé. A méhészek által leadott termékminták hatóanyagtartalma ugyanis megfelelő volt, a gyanú alapján vizsgált szennyezőanyag is negatív laboreredményt adott. Az egyik esetből származó méhhullákból viszont fipronilt mutatott ki az erre szakosodott laboratórium, így a kezelésre használt termékek is gyanúsak lettek a fipronil szennyezettségre.

A szakemberek a méhészek által beküldött bontott és a kereskedelemben fellelhető bontatlan kiszereléseket egyaránt vizsgáltak, és a gyógyhatású termék 4 gyártási tételében is kimutatták a fipronil jelenlétét.

Az eredmények alapján a Nébih megtiltotta az Oxxovar 5 százalék oldat valamennyi gyártási tételének forgalmazását és felhasználását, valamint elrendelte a hazai piacról történő kivonást. A szakemberek vizsgálják, hogyan kerülhetett bele a méhekre veszélyes hatóanyag a gyógyhatású készítménybe.

A gyártó további készítményeinek és termékeinek vizsgálata is folyamatban van. Ennek során a hivatal szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a mézelő méhek készítményeire. A Nébih kéri, hogy aki rendelkezik az Oxxovar 5 százalék oldat termékkel, semmiképp se használja fel. A varroózis gyógykezelésére jelenleg 21 állatgyógyászati készítmény áll rendelkezésre, és számos gyógyhatású készítmény alkalmas a kiegészítő kezelésre, így a mézelő méhek védelme más szerekkel továbbra is megoldható.