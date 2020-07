Nagy kérdés lesz a kalászosok minősége

Az őszi búza aratásának félidejében járnak a termelők. A kép vegyes, sok helyen még az előzetesen várt gyenge hozamoknál is kisebb a termés.

Gyakorlatilag befejeződött az árpa aratása, és a Gabonatermesztők Országos Szövetségéhez (GOSZ) érkezett információk szerint az előzetesen várt, hektáronkénti 4,8 tonnás mennyiségnél általában magasabb hozamot tapasztaltak a termelők, mindenki egy kicsit jobbat vágott, mint amire számított – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) tanácsosa is.

A repceterület felét aratták le eddig, és minden információ arról szól, hogy ezt a növényt nagyon megviselte a szélsőséges időjárás, még a vártnál is jóval kisebb termést hoz.

A GOSZ információi szerint eddig a búza is az előzetesen várt 4,86 tonnás hektáronkénti termésátlag alatt hoz, a termőterület valamivel több, mint 40 százalékán elvégzett betakarítási munkák után.

Csősz Tibor ezt azzal egészítette ki, hogy néhány megyében – mint Hajdú-Bihar, Békés és Vas – ennél jobb eddig az átlag, de a csapadék egyenlőtlen eloszlása miatt a hozamok nemcsak egy-egy megyén, hanem sokszor ennél kisebb területen belül is rendkívül eltérők. Petőházi Tamás szerint, ha jó lesz az idő, július 25–30. körül be is fejeződhet az aratás.

A keleti országrészben – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád megyében – nagyobb területeken a júniusi esőzések miatt nem tudtak időben rámenni a földekre a gépekkel, és az ilyen táblákon elhúzódhat a betakarítás.

Nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is kisebb lesz a termés, amit a piaci szereplők már kezdenek elhinni, ezért elkezdtek emelkedni az árak

– mondta Petőházi Tamás.

Az árpa termelői ára tonnánként 45 ezer forint körül van, a repcéé 130 ezer forint fölött, és a búzaár is 50 ezer forint fölé kúszott.

A teljes cikket elolvashatják a Világgazdaság pénteki számában