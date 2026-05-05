Súlyos robbanás rázta meg Kína tűzijáték-fővárosát, több mint húszan meghaltak

Legalább 21 ember meghalt, 61-en pedig megsérültek egy közép-kínai tűzijátékgyárban történt robbanásban – jelentette kedden a Hszinhua állami hírügynökség.

A robbanás hétfő délután történt a Hunan tartománybeli Liujang városban. A település Kína tűzijátékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát, és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit.

Kína gyártja a világszerte forgalmazott tűzijátékok jelentős részét. A gyártás során korábban is előfordultak súlyos balesetek, amelyek halálesetekhez és sérülésekhez vezettek, annak ellenére, hogy a hatóságok évek óta szigorúan fellépnek a biztonsági előírások megsértése ellen.

Tavaly júniusban legalább kilenc ember halt meg egy hunani tűzijátékgyárban történt robbanásban.