Ilyen nincs: egy komplett német gázerőművét odaajándékoznak Ukrajnának, azonnal kitört a balhé – "Ez abszurd és arculcsapás"
Ukrajnának adományoznak egy gáztüzelésű erőművet, amely azon a ponton épül, ahol a jelenleg használaton kívüli Északi Áramlat 1 földgázvezeték csatlakozik a német gázszállító hálózathoz. A Sefe Securing Energy for Europe GmbH (Berlin) bejelentette, hogy az erőmű működése veszteségessé vált a Balti-tengeren keresztüli orosz gázszállítások 2022 szeptemberében történő leállításával. A Sefe saját állítása szerint az üzemeltető, az Industriekraftwerk Greifswald GmbH (IKG) többségi részvényese. Az NDR hírtelevízió korábban már beszámolt erről.
Elemenként adják át az erőművet
A Greifswald melletti Lubminban található erőmű kizárólag az orosz földgáz német gázvezeték-hálózatba történő betáplálásához szükséges technológiai hő biztosítására szolgált. Nem volt más vevő a hőre, így a működés 2023-ban leállt. A vállalat szerint nem találtak vevőt az erőműre. Az NDR jelentése szerint
az erőmű kapacitása 84 megawatt volt.
„Az erőművet ezért humanitárius segély keretében egy ukrán erőmű-üzemeltető rendelkezésére bocsátjuk, aki maga gyűjti be azt” – nyilatkozta Sefe. Ez nem eredményez semmilyen gazdasági hátrányt a vállalat számára a leszereléshez és a selejtezéshez képest. „Ugyanakkor a tranzakció hozzájárul Ukrajna energiainfrastruktúrájának fenntartásához.”
„Abszurdnak” nevezik a német döntést
A helyi AfD párt bírálta az intézkedést. Nikolaus Kramer, az AfD tagja a tartományi parlamentben és a Vorpommern-Greifswald járási tanácsban „abszurdnak” nevezte a lépést. Míg pártja a járási tanácsban arra fogja ösztönözni a járási adminisztrátort, hogy győzze meg a tartományi kormányt egy új gáztüzelésű erőmű építéséről Lubminban, „egy teljes mértékben működőképes hő- és villamosenergia-termelő erőművet fognak ott lebontani és Ukrajnának adni” – idézte a politikust a „Nordkurier” újság . Kramer hozzátette: Ennek az erőműnek az állam energiabiztonságát kellett volna szolgálnia.
Ez egy pofon a polgáraink arcába.
2022 nyarán Oroszország csökkentette, majd teljesen leállította a gázszállítást az Északi Áramlat 1-en keresztül. Az Északi Áramlat 1, akárcsak az Északi Áramlat 2 – amely Oroszország ukrajnai inváziója miatt soha nem került üzembe – röviddel ezután súlyosan megrongálódott a robbanásokban. Továbbra sem világos, hogy a javításokat elvégzik-e, és ha igen, mikor. Oroszország ukrajnai invázióját követően Németország már nem kíván orosz földgázt importálni – közölte a német Welt.
Nem az első szokatlan adomány
Az Európai Bizottság még 2025 decemberében bejelentette, hogy sikeresen Ukrajnába szállított egy teljes hőerőművet Litvániából. A testület sajtóközleménye szerint ez a bizottság eddigi legnagyobb összehangolt logisztikai művelete volt, mely jelentősen növeli az ország energiatermelő kapacitását. Az erőmű mintegy egymillió ember villamosenergia-ellátását képes biztosítani.
Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében eddig 9500 áramfejlesztőt és 7200 transzformátort juttattak el Ukrajnába, ami összesen körülbelül 9 millió ember energiaellátását segítette.
A közlemény szerint az Európai Bizottság eddig több mint 1,2 milliárd eurót különített el humanitárius segélyprogramokra Ukrajnában, és összesen több mint 160 ezer tonna segélyt juttatott el az országba.