Meglepő bejelentés: az államnak adja irdatlan vagyonát Magyarország egyik leggazdagabb embere – 100 milliárdnál is többről van szó
Hétfőn este egy interjúban jelentette be Balásy Gyula, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai szerint egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalást tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára.
A Kontroll.hu-nak adott interjút Balásy Gyula, akinek a cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. Balásy maga kereste meg a lap szerkesztőségét azzal, hogy a szeretné nyilvánosságra hozni, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára.
A közokiratban Balásy négy cégről mond le:
- a Lounge Design,
- a Lounge Event és
- a New Land Media Kft.-kben lévő 100 százalékos üzletrészéről,
- valamint az utóbbi kettő cég 95 százalékos tulajdonában álló Visual Europe Zrt.-ben lévő üzletrészéről.
Kérdésre válaszolva ezek összértékét 80 milliárd forintra becsülte, ezenkívül a négy cégnek szerinte mintegy 100 milliárd forint értékű élő szerződései vannak, és mintegy 15 milliárd forint a kintlévősége. A vállalkozó az interjúban elmondta azt is, hogy a cégei mellett felajánlja az államnak három magántőkealapban lévő több tízmilliárd forint értékű befektetési jegyeit is.
Balásy azt is kihangsúlyozta, hogy nem tervezett elmenni Magyarországról, itt él a családja, emiatt nem is gondolkozik azon, hogy elhagyja az országot, úgy érzi, hogy semmi oka nincs erre.
A cégvezető az interjúban nem tagadta, hogy sok pénzt keresett és jómódú ember. Azt azonban kiemelte, hogy ami pénzt megkeresett, azt mindig visszaforgatta a cégeibe.
Balásy Gyula a 100 Leggazdagabb Magyar listája alapján 2025-ben a 34. leggazdagabb magyar volt.