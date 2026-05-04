Bejelentették az oroszok: ennyi pénzt kerestek a Hormuzi-szoros blokádján csak áprilisban – ők járnak a legjobban

Az orosz költségvetés áprilisi többlet olaj- és gázbevételei körülbelül 200 milliárd rubelt tesznek ki – átszámítva 826 milliárd forint – hasonlóan a márciusi hiányhoz – állítja a pénzügyminiszter.

Az elmúlt két hónap bevételi és hiányszintjei megegyeznek / Fotó: PHOTOCREO Michal Bednarek

Az orosz költségvetés mintegy 200 milliárd rubelnyi kiegészítő támogatást kap 2026 áprilisára a magas olajárak miatt, miután az idei év márciusában hasonló mértékben csökkent a költségvetés olaj- és gázbevétele – jelentette be vasárnap Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter.

„Számítunk a további olaj- és gázbevételekre, de szeretném azonnal tisztázni, hogy az elmúlt két hónap bevételi és hiányszintjei megegyeznek. [...] Ez körülbelül 200 milliárd rubel” – mondta Sziluanov Pavel Zarubinnak, a Vesti hírműsor újságírójának.

A Pénzügyminisztérium korábban 234,3 milliárd rubelre becsülte az olaj- és gázbevételek kiesését 2026 márciusában.

Mindennek a Hormuzi-szoros az oka

Február végén, még az iráni katonai konfliktus miatti árupiaci volatilitás megugrása előtt, Sziluanov kijelentette, hogy a kormány az olaj- és gázbevételek kiesése közepette fontolgatja a költségvetési szabályban szereplő alapár csökkentésének lehetőségét.

Röviddel ezután a Pénzügyminisztérium bejelentette, hogy márciusban nem végez deviza- és aranyvételi vagy -eladási műveleteket a belföldi piacon a költségvetési szabályban szereplő alap olajár-paraméter tervezett változása miatt.

Ezt követően kormányhatározatot adtak ki, amely szerint a költségvetési szabály szerinti műveleteket július 1-jéig felfüggesztették. A Pénzügyminisztérium úgy döntött, hogy májusban újraindítja ezeket a műveleteket, "annak érdekében, hogy növelje a belföldi gazdasági feltételek stabilitását és kiszámíthatóságát, valamint csökkentse az ingatag energiapiaci feltételek hatását az orosz gazdaságra és pénzügyi rendszerre".

A minisztérium közölte, hogy a márciusra és áprilisra elhalasztott műveleteket figyelembe veszik a 2026 májusában végrehajtandó műveletek méretének meghatározásakor. Sziluanov azt is elmondta, hogy a Pénzügyminisztérium becslései szerint a márciusi eladások és az áprilisi vásárlások szintje megegyezik majd.