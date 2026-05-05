Deviza
EUR/HUF363,64 -0,15% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF421,23 -0,08% CHF/HUF396,98 -0,08% PLN/HUF85,43 -0,12% RON/HUF69,94 -0,27% CZK/HUF14,91 -0,16% EUR/HUF363,64 -0,15% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF421,23 -0,08% CHF/HUF396,98 -0,08% PLN/HUF85,43 -0,12% RON/HUF69,94 -0,27% CZK/HUF14,91 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 212,14 +0,47% MTELEKOM2 474 +0,16% MOL4 172 0% OTP41 950 +0,76% RICHTER12 850 +1,01% OPUS335 0% ANY7 460 +1,61% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 600 0% BUMIX9 183,03 +0,26% CETOP4 334,19 -0,01% CETOP NTR2 722,12 -0,01% BUX134 212,14 +0,47% MTELEKOM2 474 +0,16% MOL4 172 0% OTP41 950 +0,76% RICHTER12 850 +1,01% OPUS335 0% ANY7 460 +1,61% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 600 0% BUMIX9 183,03 +0,26% CETOP4 334,19 -0,01% CETOP NTR2 722,12 -0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
infláció
iráni konfliktus
energiaválság
Lengyelország
BMI

Kapitány István és Varga Mihály elhűlve figyel, a lengyelek már a szívükhöz kaptak

Feszülten lesi a régió, megismétlődik-e az ukrajnai háború kitörése után látott inflációs cunami. A lengyel infláció máris a veszélyzónába került, előrejelezve a nehézségeit annak, hogy a következő hónapokban az új magyar kormány hozzányúljon elődje árkorlátozó intézkedéseihez. Egy alig figyelt hétfői adat és az ukrajnai lecke együtt jelzik a veszélyt: mutatjuk.
Pető Sándor
2026.05.05, 06:01
Frissítve: 2026.05.05, 09:01

Aki látott már inflációs cunamit – és Európa csak a közeljövőben szenvedte meg –, az tapasztalatból izgul az iráni háború miatt. Hétfőn egy olyan egyébként alig figyelt lengyel adat érkezett, ami figyelmeztet: akár fel is borulhatnak a felálló magyar kormányzat gazdaságpolitikai tervei, vagy legalábbis olyan bonyolult helyzet áll elő, amit elmérgesíthet egy tapasztalatlan és kapkodó adminisztráció. Kapitány István leendő gazdasági és energiaügyi miniszternek és a leendő pénzügyi tárcavezető Kármán Andrásnak ugyanúgy résen kell lennie, mint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének, Varga Mihálynak.

Lengyel infláció: máris jóval a magyar felett van, csakhogy ugyanazok a trendek érvényeseke ránk is
Lengyel infláció: máris jóval a magyar felett van  / Fotó: NurPhoto via AFP

Emlékeztetőül: 

  • olyan új háború tört ki, ami a történelem legnagyobb energiaválságával fenyeget,
  • az előző európai válságban az ukrajnai háború kitörésének nyomán Lengyelországban 20, Magyarországon 25 százalék környékére szökött fel az infláció.
  • Az Európai Unió keleti szárnyát – hosszan részletezhető okokból – az inflációs hullámok jobban meg szokták ütni, mint a nyugatit.

Lengyel infláció: máris a magyar szinte duplája, de nincs miért hátradőlnünk

Magyarország kedvező helyzetből lépett az új viharba, az MNB szigorának és a kormányzat háztartásokat védő árintézkedéseinek következtében az iráni háború első hónapjában, márciusban mindössze 1,8 százalékos magyar éves inflációt mértek.

A lengyeleknél már az áprilisi szám is ismert, 3,2 százaléknál tartanak, ez majdnem a duplája a magyarnak (és jóval magasabb egyébként a 2,9 százalékos német infláció is).

Ne dőljünk hátra: az előző inflációs válságban is lassabban futott fel az infláció, mint másutt az Európai Unióban. De aztán a balti országokkal együtt a legmagasabbra emelkedett, és utánuk következtek a régió többi országai: a keleti szárnynak egyértelműen saját inflációs dinamikája van. Azért a Nyugatot se irigyeljük: a németeket az alig 9 százalékos akkori inflációs csúcs is szépen megmarta, a gazdaságuk azóta sem tudott magához térni, a fogyasztás idén hónapról hónapra esik.

Úgy megrettentek a németek, hogy már vásárolni sem mernek – ez még a magyaroknak is fájni fog
A német gazdaság gyötrődése hatalmas sötét árnyat borított a magyarra az elmúlt években, most pedig olyan hírek érkeztek Európa legnagyobb gazdaságából, amelyek szétzúzzák Európa reményeit.

A nagy kérdés: most meddig szaladnak fel az árak Európában, a régióban és Magyarországon, milyen intézkedésekkel kompenzálják őket a kormányzati intézkedések, és képesek-e béremelésekkel fékezni az életszínvonal romlását a cégek.

Mondani sem kell, ha egy új kormányzat jön pont egy ilyen helyzetben, azt csak akkor nézhetik hűvös nyugalommal a háztartások, ha kezében a gazdasági csodafegyver. Mivel ilyen nincs Magyar Péter arzenáljában, inkább félelmeket kelthet, ha a következő hónapokban szétverik a gazdasági szakminisztériumokat.

A politikai előképnek tekintett lengyeleknél eközben már megszólalt a riadócsengő.

Erre az adatra máskor aligha figyeltünk volna: most összeszorulnak tőle a torkok

Varsó, mint Budapest is tett védőintézkedéseket az ellen, hogy az iráni konfliktus miatt elszálló energiaárak megjelenjenek a benzinkutaknál, például durván csökkentették az üzemanyag áfáját és ársapkát is bevezettek.

Az intézkedések különbségeinek részletes elemzésébe most ne menjünk bele: elég azt megjegyezni, hogy természetesen ha nő a külföldről behozott energia, illetve a függő termékek – teszem azt a műtrágya – ára, azt valakinek mindenképp meg kell fizetni, ha első körben nem is a háztartásoknak. Ők a következő körökben jönnek, ha kialakul az árspirál, adott esetben egy energiaválságé.

Elemeztük már, az új magyar kormánynak őrültség lenne a lengyel modellt követnie, ami a költekezést illeti. Sőt mi több, gyakorlatilag szintén legyilkolná a Tisza Párt ígéretét az euró bevezetésére, az emiatt szárnyaló forint összeomlásához és még nagyobb inflációs nyomáshoz vezetve.

Rémisztő lengyel jelentés érkezett: ha Budapest Donald Tusk útját választja, hatalmas bajba kerül a költségvetés
Sokan vontak párhuzamot a lengyel és a magyar politikai fordulat közt, de szerdán olyan jelentés érkezett, ami erősen el kell gondolkodtatnia őket. A költségvetés a lengyelek gyenge pontja, őket követni esztelenség volna: amit ők megúsznak, az nálunk katasztrófához vezetne.

Ha a háztartásokat sikerül is első körben megóvnia az üzemanyagárak elszállásától a költségvetésnek, az árspirál további köreitől már biztosan nem: erről szól egy energiaválság. Ezért vizslatja mindenki – beleértve az Európai Központi Bankot – a következő körök jelentkezésének nyomait.

A lengyeleknél pedig feltűnt az első fecske. Kapaszkodjunk meg: az áprilisi lengyel beszerzésimenedzser-index (BMI) áralindexeiről van szó. Nem értjük? Mindjárt meg fogjuk.

Poland BP Gas Prices
Lengyel infláció: ha Zakopanében nem drágul a benzin, a vállalatok költségei attól még számos soron növekednek az iráni háború hatásai miatt, és a hatások végül eljutnak az üzletek kasszáiig / Fotó: NurPhoto via AFP

Ilyen gyors romlást még soha nem mértek, ha ez az iram folytatódik, hatalmas lesz a hullám

Külön vizsgálódást érdemelne, hogy az eddig napvilágot látott elemzések szerint a jelenlegi helyzet más, mint a 2022–23-as, ezért akkora inflációs cunami, mint akkor volt, nem valószínű. Ebbe most ne menjünk bele – egy megjegyzéssel: a fele is pont elég nagy csapás lenne –, inkább ezúttal a lengyel számokat vizsgáljuk meg.

Nem fogunk megnyugodni tőlük. 

A lengyel Beszerzési Menedzser Index áralindexe
A sebességet figyeljük!

Amit a megértéséhez tudnunk kell: a BMI-ket a vállalatok körében végzett havi felmérések alapján végzik, több mutatóból – alindexből – állnak, és a képen szereplő úgynevezett előretekintő indikátornak számítanak. 

A lengyel áprilisi feldolgozóipari BMI egésze az Európára – Magyarországra is – jellemző várható ipari visszaesésről tanúskodik, de ami most minket érdekel: mennyivel nőttek a vállalatok beszerzési árai, és a költségekből mennyit hárítottak át az eladási áraikba.

A pénztárcánkban érzett drágulás, az infláció még egy ezt követő újabb körben alakul ki, amikor a kiskereskedők kialakítják áraikat. Ezzel nem kell foglalkoznunk: a tapasztalat szerint szépen át szokták hárítani a fogyasztókra, ránk (sőt), ha drágábban vásárolnak a termelőktől. Nézzük tehát, mit mértek a termelőknél Lengyelországban – mert hasonló folyamat várható régiószerte.

Ekkora sokkot a vállalatok még az ukrajnai háborútól se kaptak, és máris elkezdték továbbadni

A legjobb, ha átadjuk a szót a BMI-felméréseket készítő S&P Globalnak. Közleményük  így fogalmaz:

A BMI árindexek áprilisban vészharangokat kongattak meg, mivel a Közel-Keleten zajló háború által kiváltott inflációs megugrás semmilyen enyhülés jelét nem mutatta. A lengyel feldolgozóipari inputárak a leggyorsabb ütemben emelkedtek 2022 májusa óta, vagyis Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának első hónapjai óta.

A szezonálisan kiigazított inputár-index február óta több mint 17 ponttal nőtt, ami messze a legnagyobb kéthavi emelkedés a felmérés 1998-as kezdete óta.

A költségek elszabadulása miatt a gyártóknak alig maradt más választásuk, mint hogy saját áraikat 2022 júniusa óta a leggyorsabb ütemben emeljék. Mindez annak ellenére történt, hogy az új megrendelések tovább csökkentek a hónap során, ami a kibocsátást is visszavetette a márciusi rövid növekedést követően

Élünk a gyanúperrel? Nézzük meg a cseheket

Más szavakkal: az iráni háború költségsokkja példátlan, a lengyel vállalatok pedig máris továbbadtak belőle annyit, mint az ukrajnai háború kirobbanásakor. 

A kiskereskedelmi adatokban ez még nem látszott: szép, 8,6 százalékos éves növekedést mértek – mérget lehet venni rá, hogy ez nem marad így, hacsak a kormány nem szórja rá a világ összes pénzét a lengyelekre. A megszorításokra kényszerülő románoknál  – akiket már lehagy deficitben és adósságban Lengyelország – visszaesik a fogyasztás.

Ha tamáskodnánk, nem valamilyen speciális lengyel körülmények okozták-e a BMI-árkomponensek romlását, van módunk az ellenőrzésre, szintén most adta ki az S&P Global a cseh felmérését. Ezt is szó szerint idézzük:

Az áprilisi adatok azt jelezték, hogy a közel-keleti háború hatása az ellátási láncokra és az árakra a cseh gyártóknál tovább erősödött. A költségnyomás és a beszállítói késedelmek 2022 óta a legjelentősebbek voltak, a hiányok és a megugró költségterhek közepette. Bár az eladási árak 2023 januárja óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek, a növekedés üteme jóval elmaradt a költségekétől, mivel a vállalatok a haszonkulcsuk terhére igyekeztek ezt ellensúlyozni.

„Biztató ugyanakkor, hogy a cseh ipari termelők láthatóan profitálnak a nearshoring hatásából, mivel az európai vállalatok igyekeznek ellátási láncaikat közelebb hozni. Ez további növekedést ösztönzött a kibocsátásban, az új megrendelések teljes volumenében és az új exportmegrendelésekben.

Ugyanakkor ennek a hatásnak a tartóssága még kérdéses, mivel a vállalatok lefelé módosították a következő évre vonatkozó kibocsátási várakozásaikat a globális piaci bizonytalanság miatti aggodalmak következtében.”

Energiaválság

Energiaválság
1542 cikk

 

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu