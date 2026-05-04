Amerika kitessékelve, Lengyelország benyomult – mostantól ők biztosítják a háborús országot

Óriási üzletről számolhatott be hétfőn a legnagyobb közép-európai biztosító. A lengyel PZU mostantól még nagyobb: megszerezték a háborúban álló Ukrajna legnyereségesebb biztosítóját, amely az életbiztosítási üzletágban domináns szerepet lát el. A kevésbé jövedelmező egyéb biztosítások java marad más cégeknél. „Tiszta" terep jut a lengyeleknek: az Ukrán Nemzeti Bank az elmúlt évtizedben vetélytársak százait tüntette el. A tranzakcióval kapcsolatban még az előző lengyel köztársasági elnök is megszólalt – meglepő helyen felbukkanva újra.

A Kyiv Independent jelentése: Lengyelország vezető biztosítója, a PZU május 4-én megszerezte az ukrán piac legnagyobb életbiztosítójának, a MetLife-nak a 100%-os tulajdonrészét. Az ukrán lap hozzáfűzi: a lengyel vállalatok nyüzsögnek időben pozíciókat szerezni Ukrajnában a majdani újjáépítés előtt.

A PZU a magyar piacon is jelen van, de nem saját márkanevén: a Posta Biztosítón keresztül a kisebb szereplők közé tartozik.

Ez ám a fordulat: amerikai biztosító helyett lengyel lesz a legnagyobb Ukrajnában

A MetLife Ukrajna az ukrán életbiztosítási piac mintegy felét ellenőrzi: tavaly közel 1 milliárd hrivnya (22,6 millió dollár) volt a nyeresége, mintegy 900 ezer ügyféllel. A vállalat

egyéni és csoportos életbiztosítást,

egészségbiztosítást,

balesetbiztosítást

és munkavállalói juttatási programokat kínál.

A most megszerzett ukrán vállalat eddig teljes egészében a tőzsdén jegyzett amerikai MetLife-csoport tulajdonában állt. A biztosítási piacon vastagon megelőzte a PZU-t, amely már több mint két évtizede jelen van jelen Ukrajnában, de a piacon több hellyel az amerikai tulajdonú MetLife mögött állt. A felvásárlás értékét nem hozták nyilvánosságra.

Az ügyfelek számából is kitűnik, hogy az ukrán piac messze nem telített, hatalmas tér van a terjeszkedésre, különösen ha beköszönt a béke is. Friss adatokat találni nehéz, de a néhány évvel ezelőtti arányok aligha változtak sokat: miközben a magyarok és a csehek a GDP 0,8-0,9 százalékát költik életbiztosításra, a lengyel a fél százalékát, ez az arány Ukrajnában mindössze 0,1 százalék.

A MetLife Ukraine felvásárlása fontos lépés hosszú távú stratégiánk megvalósításában, amelynek célja egy erős, nemzetközi biztosítási és pénzügyi csoport kiépítése Közép- és Kelet-Európában

– mondta közleményében Bogdan Benczak, a PZU elnöke az ukrán lap szerint.