Markolják, mindenkinek ez a deviza kell: a legnagyobb üzleteket is ezzel fizetik ki a nagyhatalmak – leválik lassan a világ a dollárról?

Ugrásszerűen nő a jüan használata a nyersolaj és egyéb áruk és szolgáltatások kifizetésében, miután Irán és Oroszország a dollármentes kereskedelem fenntartása érdekében a kínai devizához fordult. Ennek ellenére még mindig csak a globális kereskedelem elenyésző százaléka történik jüanban, változatlanul a dollár a legkedveltebb deviza.

A trend ugyanakkor egyértelműen emelkedő: a Wind kínai adatszolgáltató szerint a jüan alapú kereskedelmi elszámolások márciusban az előző hónaphoz ötven százalékkal nőttek a CIPS bankközi fizetési rendszerben, az összértékük 1460 milliárd jüanra (214 milliárd dollárra) ugrott.

Ez a 2021. márciusi szint háromszorosa.

A jüanban történő fizetések áprilisban is tovább emelkedtek, a kínai média szerint a CIPS a hónap elején megdöntötte az egynapos tranzakciós rekordot. Az emelkedéshez valószínűleg hozzájárul az is, hogy Irán útdíjat követel a Hormuzi-szorosban, és legalább kettő hajóról tudni, hogy jüanban kétmillió dollárnak megfelelő összeget fizetett a tulajdonosa az áthaladásért.

Becslések szerint Teherán akár évi 60 milliárd dollárt is kereshet ennek az útvámnak a bevezetésével. Fizetni jüan mellett kriptodevizákban is lehet.

A jüan Irán egyetlen választása

A CIPS-t a kínai jegybank fejlesztette ki, 2015 óta üzemel. A SWIFT-tel ellentétben nem üzenetküldő rendszer, hanem a bel- és külföldi jüantranzakciók jegybankpénzben történő kiegyenlítésére szolgál, és 2025 végén a Nikkei Asia tudósítása szerint világszerte már több mint 1700 pénzintézet használta, elsősorban ázsiaiak.

Iránnak nem igazán van választása a jüanon kívül, mivel az amerikai szankciók nagyrészt kiszorították a dolláralapú nemzetközi bankrendszerből, és Washington április végén befagyasztott 344 millió dollárnyi, állítólag Teheránhoz köthető kriptodevizát.

Ugyanakkor nem csupán Irán használja a jüant: kínai sajtót beszámolók szerint a szaúd-arábiai kormány márciusban a jüanban elszámolt olajtranzakciók arányát 41 százalékra becsülte. Abban a hónapban

az olajmonarchia két nagy állami tulajdonú bankja is csatlakozott a CIPS-hez.

A kereslet az árfolyamokban is megmutatkozik

Ugyancsak a nyugati szankciók miatt Oroszország is a jüanra támaszkodik , ahogy bővíti a kereskedelmi kapcsolatait Kínával. A nagy orosz bankokat 2022-ben, Oroszország Ukrajna inváziója után zárták ki a SWIFT-ből, amely nélkül gyakorlatilag lehetetlen fizetéseket végrehajtani olyan főbb valutákkal, mint a dollár és az euró.