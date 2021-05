Összefogtak a minőség szállítói

Együttműködik a Bedrock.fram és a France Gourmet, az éttermeket prémium-alapanyagokkal ellátó cég és a beltéri növénytermesztés technológiáját megújító startup segíti egymást az éppen újrarendeződő piacon. A France Gourmet Foods egyenesen a Párizs melletti monumentális Rungis nemzetközi piacról látja el a legkiválóbb minőségű élelmiszerekkel a magyar éttermeket, kávézókat, hoteleket és delikáteszeket.

Lóczki János csapata emellett csupán néhány, szintén magas minőséget elérő magyar gazdálkodóval működik együtt.

Mostantól tagja ennek a szűk hazai beszállítói körnek a 2019-ben startupként létrejött Bedrock.farm is.

Szűcs Endre és Balázs Bence a belvárosi pincéjükből az év minden napján, évszaktól és időjárástól függetlenül, fix áron ígérnek kiszámítható minőségű, vegyszermentes terményeket a vendéglátó­egységeknek. A hidropónián és aeropónián alapuló gazdálkodás többszintes polcrendszeren zajlik, így egy négyzetméternyi területen négy négyzetméternyi termőfelületet hoztak létre a pincegazdák. A 135 négyzetméteres termőház 80 négyzetméterén leveles zöldségeket, fűszernövényeket, ehető virágokat, mikrozöldeket, gyógynövényeket és gombákat termesztenek.

A cég forradalmi növénytermesztési modellje garantálja, hogy akár 40 percen belül a megrendelőhöz juttathatják a frissen szedett termékeket. Saját fejlesztésű technoló­giájuk révén képesek a környezeti körülményeket a növények igényei­hez alakítani.

A Bedrock.farm rendszere egyedi igények kielégítésére is alkalmas, a séfek a leghidegebb télen is frissen, a rendelésük leadása után a legrövidebb időn belül juthatnak hozzá a máshol nem kapható növényi alapanyagokhoz. Emellett gyors, dinamikus visszajelzésre is van lehetőségük, hiszen közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az alapítókkal. Az újszerű megoldás egyben fenntartható is. A koronavírus-járvány okozta piaci átrendeződésben, az átalakult ellátási láncokhoz való alkalmazkodásban pedig kölcsönösen támogatja egymást a két cég.