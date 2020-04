Piaci zavarok az uniós mezőgazdaságban

Egyre több mezőgazdasági ágazat mutatja a piaci zavar jeleit – írja a koronavírus hatásait elemző összefoglalójában az európai gazdálkodók legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Copa-Cogeca.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által idézett Copa-­Cogeca-összefoglaló szerint az agrár-élelmiszerlánc – benne az európai mezőgazdasági terme­lőkkel és a szövetkezeteikkel – képes volt az Európai Unió polgárainak milliói számára biztosítani a stabil ellátást magas színvonalú, biztonságos és megfizethető élelmiszerekkel a Covid–19 kitörésének idején.

A koronavírus-járvány miatt azonban egyre több mezőgazdasági ágazat mutat egyértelmű jeleket, amelyek piaci zavarokra utalnak.

Az érdekképviselet többször is konkrét piaci intézkedések bevezetésére szólított fel, amelyeket a közös agrárpolitika költségvetésén kívüli pénzből kell finanszírozni. Ebben a szakaszban azonban nem született döntés a mezőgazdasági ágazat támogatásáról.

A fogyasztási szokások néhány jelentős változásának drámai következményei vannak az árupiacokon.

Az éttermek, szállodák és vendéglátóhelyek bezárása pusztító hatással van a megtérülésre, mivel az ársáv csúcsának elvesztését jelzi

– áll az összefoglalóban. Például az éttermekben a darabolt, fogyasztott húst részben felváltotta az olcsóbb darált hús. Ezenkívül a virágok és dísznövények értékesítése is gyakorlatilag megszűnt, és ezek a vállalkozások is katasztrofális helyzetbe kerültek. Nincs felvevőpiaca a korábban éttermekbe szállított hasábburgonyának, a célpiacok elvesztése miatt be nem gyűjtött nyers tejnek és a munkaerőhiány miatt abba is hagyott zöldségtermesztésnek.

