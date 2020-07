Elhunyt Grant Imahara, a népszerű Mythbusters műsorvezetője

A 49 éves Grant Imahara egy hirtelen fellépő agyvérzés miatt hunyt el. Imahara tíz évig vezette a Mythbusters (Állítólag) című műsort Kari Byron és Tory Belleci társaságában – írja a The Hollywood Resporter.

A Kreatív szemléje szerint a műsorvezető két másik fiatal mérnökkel, Kari Byronnal és Tory Bellecivel együtt alkotott egy csapatot egészen 2014-ig dolgoztak a műsorban, utána a Mythbusters visszatért az eredeti felálláshoz, csak Jamie Hyneman és Adam Savage vezette a műsort.

Hétfő este a csapat alapító tagja, Adam Savage azt írta a Twitteren:

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

