Óriásfúziók rajzolják át a médiapiacot

Hatalmas változásokat és piaci átrendeződést hoz a tartalomszolgáltatásban az idén nyélbe ütött két amerikai óriásfúzió, amelynek egyértelmű vesztese a Netflix lesz. A piacvezető streamszolgáltató búcsút mondhat eddigi kivételezett helyzetének, árfolyama is lejtőre került.

A Walt Disney 71,3 milliárd dollárért jut hozzá a 21st Century Fox televíziós és filmgyártó üzletágához, a Comcast kábeltévé-társaság pedig 39 milliárd dollárt fizet a brit Sky fizetős tévécsatorna többségi tulajdonának megszerzéséért – mindkét idei óriásügylet sínen van, s akár az év végéig lezárulhat. Kína után az EU-val is meg tudnak állapodni az érintettek, sőt a Comcast–Sky esetében már a licitálási folyamat során tisztázták, mely elemeket kell majd leválasztani és eladni a brit és brüsszeli jóváhagyás érdekében. A médiatartalom koncentrációja azonban így is veszélyes mértéket ölthet. Az Ampere Analysis kimutatása szerint globálisan minden ötödik médiatartalom-előállításra költött dollárt e két konglomerátum kasszájából fizetik ki. Sőt, Amerikában 40 százalékos lesz a két médiatársaság részaránya. A Disney–Fox az idén tartalom-előállításra és -vásárlásra 22, míg a Comcast–Sky 21 milliárd dollárt adott ki. Ketten együtt többet költenek az amerikai piacon, mint az őket követő tíz versenytárs együttvéve, pedig köztük van a streamszolgáltatás jelenlegi királya, a Netflix és az e-kereskedelem mellett a médiapiacon is egyre aktívabb Amazon. E két cégnek növelnie kell a tartalom-előállítási büdzséjét, ha nem akar lemaradni a versenyben. A Netflixnél folyamatosan utántöltik a büdzsét, amely az idén már hollywoodi magasságba ér, meghaladja a 13 milliárd dollárt, s jövőre újabb emelést ígérnek.

A Netflixnek alaposan fel is kell készülnie a Disney+ néven induló streamcsatorna indulására, mivel a Walt Disney „hazaviszi” a filmjeit, így ha valaki mondjuk a Csillagok háborújára vagy Mickey egér kalandjaira kíváncsi, annak elő kell fizetnie a Disney+ csatornára. S ha a kínálat a Fox termékeivel is kiegészül, akkor lesz igazán félnivalója a Netflixnek. Ahhoz, hogy az új erőviszonyok közepette is megőrizhesse mai szerepét, csaknem háromszorosát kellene költeni friss tartalmakra. Ez azonban messze meghaladja az erejét. Az Ampere szerint a konszolidációs folyamatnak a független gyártók lesznek a vesztesei, mivel a vásárlói oldal beszűkülésével gyengül a verseny s vele az árérvényesítő képességük.

A RiskHedge elemzője szerint a Netflix júliusban, a Disney–Fox-ügylet hírére drámaian vesztett vonzerejéből: árfolyama addig hat hónap alatt 107 százalékot erősödött, azóta viszont 36 százalékkal 275 dollárig gyengült. Stephen McBride a részvény fair árát 190-200 dollár körülire becsüli. A Netflix internetes videószolgáltatásával 2008 óta gyakorlatilag egyedül volt porondon, akik akkor bizalmat szavaztak a részvénynek, százszoros haszonnal szállhattak ki júliusban. Ennek a kivételezett helyzetnek azonban a Disney+ indulásával vége lesz. Családok milliói fognak átpártolni ide, egyszerűen azért, mert minden korosztály és ízlés számára kínál néznivalót – a Netflixnél jóval szélesebb merítési lehetőséggel.

