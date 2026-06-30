Hihetetlen üzlet a láthatáron: eladhatják a komplett mozdonygyárat a Magyarországon is jelenlévő német fegyveróriásnak – páncélosok készülhetnek vonatok helyett

A Rheinmetall hónapok óta tárgyalhat az Alstom kasseli gyárának megvásárlásáról, ami alapjaiban változtathatja meg a több mint 900 dolgozó jövőjét. A német hadiipari óriás a Boxer páncélozott harcjárművek egyik központi gyártóbázisává alakítaná Kasselt, miközben az Alstom a veszteséges üzem jövőjét próbálja rendezni.

A Rheinmetall tovább erősítené hadiipari kapacitásait Németországban, ehhez pedig kiszemelhette az Alstom kasseli üzemét / Fotó: Fotó: rollingstockworld.com

Jelentős átalakulás előtt állhat a németországi Kassel egyik legfontosabb ipari üzeme. A francia La Lettre üzleti lap értesülése szerint a Rheinmetall hónapok óta tárgyal az Alstom helyi gyárának megvásárlásáról. Bár egyik vállalat sem erősítette meg hivatalosan az információt, az értesülések komoly visszhangot váltottak ki, hiszen a kasseli üzemben több mint 900 ember dolgozik.

Az Alstom már április végén tájékoztatta munkavállalóit arról, hogy egy lehetséges vevővel folynak tárgyalások, ám a titoktartási megállapodás miatt akkor nem nevezték meg az érdeklődőt.

Mostanra több forrás is azt állítja, hogy a potenciális vevő a német hadiipari óriás, a Rheinmetall.

A két vállalat telephelye ráadásul szinte egymás mellett található a kasseli Mittelfeld ipari parkban, ami logisztikai szempontból is kedvezővé teheti az esetleges akvizíciót.

A Rheinmetall szóvivője annyit közölt, hogy a vállalatnak elsősorban további logisztikai területekre van szüksége, amelyeket akár saját telephelyén, akár más helyszínen alakíthat ki. A cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy lehetséges felvásárlásokról és üzleti tárgyalásokról nem kommentálja a sajtóértesüléseket.

Tovább bővülne a Rheinmetall gyártókapacitása

A háttérben azonban egy sokkal nagyobb stratégia rajzolódik ki. A Rheinmetall Kasselt a Boxer 8x8-as kerekes páncélozott harcjárművek egyik meghatározó gyártóközpontjává kívánja fejleszteni. A vállalat tervei szerint évente több mint 500 ilyen harcjármű készülne a városban, miközben az alkalmazottak létszámát 2029-re mintegy 3000 főre növelné.

A hadiiparban a járművek gyártása továbbra is jelentős részben kézi összeszerelésre épül, ezért a termelés bővítése nemcsak új csarnokokat, hanem jelentős munkaerő-felvételt is igényel.