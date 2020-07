Beadják a kulcsot a buszos vállalkozások

Hatezer buszt máris kivontak a forgalomból, és elküldték sofőrjeik többségét a munka nélkül maradt személyszállító vállal­kozások.

Az autóbuszos személyszállító magánvállalkozások a járműparkjuk 60 százalékát – több mint hatezer buszt – ideiglenesen kivonták a forgalomból, hogy legalább a kötelező biztosításokat és az adókat ne kelljen megfizetniük – tudta meg a Világgazdaság Dittel Gábortól, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, NiT Hungary ügyvezető főtitkárától. Az autóbuszos személyszállító cégek többségét tagjai között tudó szervezet információi szerint állami segítség híján mintegy hatvanezer ember megélhetése került tartósan veszélybe.

A helyzetet a szervezet drámainak minősítette, a zömében kisvállalkozásokból álló szektor nagymértékű létszámleépítésekre kényszerült.

A sofőrök egy része el tudott helyezkedni a BKV-nál és a Volánbusz társaságnál – rögtön meg is szűnt ezeknél a cégeknél a korábbi munkaerőhiány –, sokan azonban tartósan munkanélkülivé váltak.

Az úgynevezett különjárati tevékenységet végző vállalkozások három fő területről, a ki- és beutaztatásból, azaz a turizmusból, az iskolai diákutaztatásokból és a munkásszállításból szerzik bevételeiket. Ezek mindegyike leállt, vagy csak részlegesen üzemel. Egyelőre a munkásszállítás területén sem jó a helyzet, a vírus miatt több hétre leálltak a nagy termelővállalatok, és továbbra is nagyon ciklikusan, kevesebb műszakban működnek, a velük szerződött személyszállítók 25-30 százalékos kapacitással tudnak csak dolgozni – tudtuk meg.

A nyári napközis és ott alvós táborok is szerényen működnek, s bár valamilyen szinten elindult a Határtalanul diákutaztatási program, de alig fél gőzzel. A legnagyobb érvágás a csoportos be- és kiutaztatás leállása, a szállodahajókon érkező 500 ezer vendég elmaradása. Munka nélkül maradtak a nyugat-európai cégeknek dolgozó, kitelepült személyszállító vállalkozások is, amelyek – akárcsak a szállodahajós utaztatókkal együttműködők – a legkorszerűbb járműparkot szerezték be.

