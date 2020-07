A távolsági buszok júliusban startolnak a horvát tengerpartra

Júliustól ismét átszállás nélkül lehet utazni Magyarországról a horvát tengerpartra menetrend szerinti távolsági busszal. A FlixBus idén 11 nyaralóhelyre kínál közvetlen összeköttetést – olvasható a cég által küldött közleményben.

Az Isztria és Dalmácia is elérhető távolsági busszal

Magyarországról július 9-től a hét négy napján, csütörtöktől vasárnapig indulnak éjszakai járatok az Isztriára és Dalmáciába, visszafelé is ezeken a napokon lehet utazni.

Az északi partszakaszon Rijeka, Opatija, Pula és Rovinj, a dalmát régióban Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Pirovac, Šibenik, Trogir és Split érhető el zöld busszal.

A magyar utasok Budapesten és Siófokon is fel tudnak szállni a járatokra.

A fővárosból kevesebb mint hét óra alatt a tengerpartra érhetnek a nyaralók távolsági busszal, a Balaton-partról pedig megközelítőleg öt és fél óra az út a legközelebbi vízparti úti célig, Rijekáig.

A FlixBus az elmúlt hetekben kezdte újraindítani hálózatát. A vállalat Budapest és Zágráb között is helyreállította a távolsági buszos kapcsolatot, a horvát belföldi járatok szintén elindultak.

Ennek köszönhetően egy átszállással számos további nyaralóhely érhető el az Adriai-tenger partján, például a Krk-sziget, Vodice, Makarska vagy Dubrovnik is.

A nyaralójáratokra egyirányú jegyek 6399 forinttól érhetők el.

„A FlixBus globális sikerének egyik oka, hogy szolgáltatásunkat az utasigényeknek megfelelően alakítjuk, legyen szó hálózati vagy fedélzeti fejlesztésekről. Úgy véljük, ebben a szezonban a nyaralni vágyók számára a legfontosabb, hogy higiénikus körülmények között, flexibilis utazási feltételek mellett kelhessenek útra. Annak érdekében, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk, a korábbinál is átfogóbb irányelveket vezettünk be a buszok tisztántartására. Ami a rugalmasságot illeti, az elmúlt évekhez hasonlóan a lefoglalt utazások továbbra is könnyen módosíthatók: utasaink akár az indulás előtti 15-ik percig átfoglalhatják jegyüket egy későbbi járatra.” – mondta el Arany László, regionális ügyvezető igazgató.

Kiterjedt higiéniai intézkedések a biztonságos utazásért

A FlixBus Európa-szerte új, átfogó higiéniai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amiket szakértőkkel és a hatóságokkal együttműködésben alakított a jelenlegi helyzethez.

Ezek vannak érvényben a Magyarország és Horvátország között közlekedő, magyar buszpartnerek által üzemeltetett járatokon is.

A járművek tisztításáról és az utasokra vonatkozó fedélzeti előírásokról a vállalat weboldalán található aktuális információ. A legfontosabb szabályokról jegyvásárláskor és induláskor is tájékoztatja az utasokat a társaság.