Az ünnepekre elfoglalták a fővárost a turisták

A hónap második felére megtöltötték a külföldi turisták a fővárost, már nem kapható szabad szálláshely karácsony idejére – írta keddi számában a Magyar Nemzet szakértőkre hivatkozva.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára azt mondta, hogy december második felében már meghatározó arányban vannak jelen a külföldi vendégek a fővárosi turizmusban, amit a kereskedelemben is érzékelni lehet a mindennapi költekezések során, főként a belvárosi kerületekben lévő boltokban, bevásárlóközpontokban és különösen az adventi vásárokban, amelyek évek óta nagy vonzerővel bírnak a szezonális nemzetközi utazási kínálatban. Hozzátette, hogy a

pihenésre érkező utasok mellett a környező országokból rendszeresen idelátogató bevásárlóturisták is nagyobb arányban vannak jelen a boltokban karácsony előtt.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke kijelentette:

Megteltek a szálláshelyek Budapesten, ami így marad karácsony után, sőt január első felében is. Leginkább külföldiek a vendégek, de ahogy egész évben, decemberben is több magyar turistát fogadunk, mint a korábbi években.

Hangoztatta:

Ahogy az a nyaraláskor is általában jellemző, az adventi időszak vendégei is az átlagosnál több pénzt költenek el Budapesten, de nem csak a szállodákban, hiszen egész nap járják a programokat, múzeumokat, fürdőket, és gyakran betérnek vendéglőkbe, kávézókba is.