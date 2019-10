Soha nem látott szinten a horvát turizmus

Egyre felkapottabb a horvát tengerpart az európai turisták körében, ráadásul a tengerentúliak is felfedezték az országot.

A horvát turizmus forgalma már október végén utolérte a tavalyi egész éves eredményt – közölte déli szomszédunk nemzeti turisztikai szervezete. A napi adatokat mutató horvát E-visitor-rendszer adatai szerint október 25-ig 19,7 millió érkezést és 106 millió vendégéjszakát regisztráltak, mindkét adat új rekord. „Idén eddig kiváló eredményt ért el a horvát idegenforgalom, ami már előrevetíti, hogy a számtalan kihívás ellenére az egész évünk sikeres lesz” – mondta Kristijan Stanicic, a turisztikai ernyőszervezet vezérigazgatója. Stanicic szerint októberben is 10 százalékos növekedés várható 2018 tizedik hónapjához mérten.

Az idei év első tíz hónapjában a legtöbb vendégéjszakát a német, horvát és szlovén turisták töltötték az Adria-parti országban, de előkelő helyen állnak a listán az Ausztriából, Lengyelországból, Olaszországból, a Cseh Köztársaságból és Nagy-Britanniából érkezők is. A legnépszerűbb horvát települések pedig Dubrovnik, Rovinj, Porec, Split, Medulin, Umag, Vir és Mali Losinj voltak. Az adatokból az is kiderül, hogy a legtöbb, mintegy 38,8 millió éjszakát privát szállásokon töltötték el a turisták, a hotelekben 24,4 millió, a kempingekben pedig 18,8 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Átdolgozták a jogszabályokat

Gari Capelli horvát turisztikai miniszter kiemelte, hogy ez az év fordulópont lehet a horvát idegenforgalomban, hiszen a közelmúltban teljesen átdolgozták az ágazat működését meghatározó jogszabályegyüttest.

Véleményem szerint a következő évben még jobban fogunk teljesíteni, és nagyobb gondot fordítunk a fenntarthatóságra is

– tette hozzá a miniszter. A turizmus egyébként a horvát gazdaság egyik legfontosabb pillére, az ország nemzeti jövedelméhez egyötöd részben járul hozzá.

Hatásos a Trónok harca effektus

A horvátoknak minden okuk megvan az optimizmusra, hiszen egy szintén a napokban közölt népszerűségi lista szerint, amelyet a Virtuoso, az amerikai Luxusutazás-szervezők Szövetsége tett közzé, Horvátország három kategóriában is a világ legjobb öt destinációja között szerepel. A legnagyobb siker, hogy a legnépszerűbb feltörekvő és gyorsan fejlődő úti célok kategóriájában az első helyet szerezte meg, megelőzve az Antarktiszt, Izlandot, Japánt és Portugáliát. Ezenkívül az évezred legjobb úti céljainak kategóriájában Görögország és Bali mögött a harmadik, a legjobb globális úti cél kategóriában pedig az ötödik lett. A luxusutak szervezői szerint a horvát tájak a Trónok harca című filmsorozat helyszíneit idézik, de kiemelik az ország gazdag történelmi örökségét és azt is, hogy a nagyobb európai közlekedési csomópontokból könnyen megközelíthető.

Budapest is önálló destináció

Idén a magyar főváros is több olyan elismerésben részesült, amely fokozta vonzerejét a nemzetközi utazók körében. Mgválasztották Európa Sportfővárosának és a legjobb úti célnak is Európában. A brit The Economist szerint ráadásul Kelet-Közép-Európa legélhetőbb fővárosa, a bűnügyi statisztikák kedvező alakulása pedig Európa egyik legbiztonságosabb fővárosává is tette Budapestet. A legújabb kitüntető címet a napokban kapta Budapest az Európai Bizottságtól. A brüsszeli testület kiadványa ugyanis a legtöbb kreatív és kulturális lehetőséget rejtő 190 európai város közé sorolta a magyar fővárost öt másik hazai várossal egyetemben. Mindennek eredményeként Budapest, amely nemrég még csak egy volt a meglátogatni kívánt városok között, mostanra önálló úti célként szerepel például az ázsiai turisták körében. Országos szinten azonban nálunk kevésbé meghatározó az idegenforgalom, mint Horvátországban. Magyarország az évi 50 milliós vendégéjszakaszámot 2022-ig éri el, akkor a turizmus 16 százalékkal járul majd hozzá a GDP-hez.