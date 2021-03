A járvány ellenére is tudott nőni az SAP

A járvány során tavaly mindenki számára világossá vált, hogy miért van szükség a digitális transzformációra, és felértékelődött az automatizáció is.

Kimondottan jó évet zárt az SAP, ami annak köszönhető, hogy tavaly márciusban gyorsan tudott reagálni a járványhelyzetre, és jelentősen nőtt a felhőszolgáltatások iránti kereslet. A vállalatcsoport globálisan 27 milliárd euró árbevételt ért el tavaly

– mondta a Világgazdaságnak Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A vállalat egyre nagyobb hangsúlyt fektet a felhőszolgáltatásokra, amelyeknek a térnyerését részben a járvány segítette, ugyanis minden az online térbe helyeződött át. Bizonyos termékek nem voltak elérhetők, egy időre a logisztikai lánc is leállt. A felhőszolgáltatások felfuttatására fókuszáló új stratégia hozta az eredményeket, tavaly 17 százalékkal, 8,09 milliárd euróra nőtt az ebből származó bevétel, ami az összforgalom 29,5 százalékát tette ki. A felhőstratégia új mérföldköveként az üzleti transzformációt mint szolgáltatást fogja kínálni a vállalat.

Fontos, hogy az ügyfelek üzleti folyamatainak felhőbe költöztetése nem egy egyszerű technikai migráció, mi az ügyfél digitális érettsége és igényei szerint ütemezett, folyamatos átalakulás lehetőségét kínáljuk a magyar piacon is a cégeknek

– tette hozzá Pintér Szabolcs.

Az SAP Magyarországon is jó évet zárt, a konszolidált eredményekre ugyan még várni kell, de az előzetes számokból már látszik, hogy a 2019-eshez képest körülbelül 3 százalékkal nőtt az árbevétele. Pintér Szabolcs szerint a járványnak az is fontos hozadéka, hogy mindenkinek világosabbá vált, hogy miért van szükség a digitális transzformációra. Az SAP az ügyfelei körében azt tapasztalta, és a 2020 nyarán 350 vállalat körében végzett Digitális Covid-körkép című kutatás is azt támasztotta alá, hogy felértékelődött az automatizáció. Azok a cégek, amelyeknél már korábban kézzelfogható előrelépés történt a digitalizációban, válságállóbbak a megváltozott üzleti környezetben.

„Azt tapasztaljuk, hogy ma már nem szeretik a cégek szétfejleszteni a rendszereiket, inkább olyan moduláris felhőmegoldásokat preferálnak, amelyek már készen vannak, azonnal bevezethetők, csak testre kell őket szabni.

A rugalmasságuk is vonzó, az első tárgyalástól három–hat hónap alatt be lehet őket vezetni, míg korábban erre másfél-két év kellett” – emelte ki Pintér Szabolcs.

Az SAP szeptemberben straté­giai együttműködést kötött a Mollal, ennek keretében az utóbbi a beszerzési folyamatainak teljes körű digitalizációját az SAP Ariba megoldások bevezetésével és az Ariba Networkhöz csatlakozva valósítja meg. Szintén tavaly ősszel a Mészáros csoport – első körben – 130 tagvállalatánál vezette be az SAP S/4HANA megoldást, amely egyébként is nagy népszerűségnek örvend: Magyarországon mintegy 25 iparágban van jelen, a top 100 vállalat körében 80 százalékos, a top 200-nál 60 százalékos az SAP üzleti alkalmazásainak elterjedtsége. Jelentős lépés a vállalat életében, hogy tavaly novemberben megvette az Emarsys marketingplatformot fejlesztő, osztrák központú céget, amelynek kétszáz fős fejlesztőközpontja Magyarországon működik.

A következő években az államigazgatás és a nagyvállalatok mellett a kkv-k digitális transzformációja is jelentősen erősödni fog, az új uniós ciklusban ugyanis erre a célra hatalmas összeg áll rendelkezésre, talán több is, mint amennyi erőforrás elérhető a piacon. Így az SAP Hungary portfóliójában is erősödhet a kkv-k jelenléte. Ugyanakkor az állam digitalizáltságának növelése továbbra is fókuszban marad, ezért a vállalat felállított egy államigazgatási csapatot, amely kimondottan erre a területre koncentrál.