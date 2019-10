Adakozásra kötelezik a luxuscégeket

Nem lehet többé elégetni az eladatlan nem élelmiszer jellegű termékeket Franciaországban – a francia parlament alsóházának jóváhagyására váró törvény a luxusipari cégekre is vonatkozik, amelyek esetében az exkluzivitás és a szellemi tulajdonjog érdekes kérdéseket vet fel az új szabályozás kapcsán.

Ha a francia nemzetgyűlés is jóváhagyja a szenátus új tör­vényjavaslatát, akkor Fran­cia­ország – a világon elsőként – törvényben tiltja az eladatlan nem élelmiszer jellegű termékek megsemmisítését. Ebbe a körbe beletartoznak a kozmetikumok és a luxuscikkek is, és az új szabályozás évente csaknem egymilliárd eurónyi (nagyjából 330 milliárd forint) árut ment majd meg a kidobástól és a megsemmisítéstől.

A The Guardian idézi Brune Poirson francia környezetvédelmi minisztert, aki képletesen érzékeltette az elpazarolt termékek mennyiségét:

szavai szerint legalább két Eiffel-toronnyi kidobásra szánt cipő és ruha keletkezik minden évben a francia kereskedelemben.

Franciaországban korábban már törvényi szabályozás született arról, hogy a szupermarketek nem semmisíthetik meg az eladatlan élelmiszereket.

A regula arra kötelezi őket, hogy jótékony célokra adományozzák az el nem adott ételeket-italokat. Ez egyébként rövid távon mintegy 30 százalékkal növelte a jótékony célú élelmiszer-adományok mennyiségét.

Bár az előremutató szabályozást már 2016-ban elfogadták, voltak, akik szerint ez csak a jéghegy csúcsa, és nem szabad itt megállni.

Rossz a törvény, mert a szupermarketek az ételpazarlásnak csak az 5 százalékáért felelősek. A legtöbb hulladék a háztartásokban és a közétkeztetésben keletkezik

– idézte akkor a kereskedelmi szövetség képviselőjét, Jacques Creysselt az Euronews. Ha a közétkeztetést még nem is reformálták meg, néhány évvel később sorra kerültek végül a nem élelmiszer jellegű termékek is: kozmetikumokat, ruházati termékeket, textíliákat, elektronikai berendezéseket, műanyag termékeket is érint az új szabályozás, amely a franciák hulladékkezelésről és körkörös gazdaságról szóló törvénycsomagjának része. A törvény kötelezi a gyártókat, importőröket és forgalmazókat – az online eladókat is –, hogy vagy hasznosítsák újra, vagy pedig adományozzák el a kidobásra ítélt termékeket.

