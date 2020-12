Eladhatja légi taxi részlegét az Uber

A jelen és jövő egyik nagy innovációs versenyfutása lehet az, hogy ki hogyan tud belépni a kialakulóban lévő légi taxi piacra – írja a The Verge. Még nem tudni, hogy ki kap először repülési engedély, ahogy azt sem, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Még arról sincs pontos információ, hogy milyen meghajtással működnek majd és emberi irányítással vagy önvezető módon fognak közlekedni ezek a járművek.

Egy dolog azonban biztosnak tűnik, hogy

a járműmegosztó vállalatok – mint például az Uber – előnyös helyzetben vannak, ha ebből a piacból is meg akarnak szerezni egy szeletet.

Több millió ember regisztrált már a szolgáltatásaikra, és a közvélekedés szerint sokkal jobb foglalási szolgáltatást nyújtanak az ügyfelek számára, mint a hagyományos taxitársaságok.

Ráadásul helyzeti előnybe kerülnek a több üzemmódú utazások kezelése miatt is,

hiszen az ügyfél egyetlen foglalással elintézheti az egész utazását.

Az Uber ugyanis arra készül, hogy a légi-taxi állomások, azaz vertiportok között az repülő jármű, a vertiport és a kiinduló- vagy célállomás között a közösségi taxija fogja szállítani az utasokat. A vállalat szoftvercsapata már dolgozik rajta, hogy ezzel a megoldással egyszerűbbé és gördülékenyebbé tegye a több járműtípus igénybe vevő utakat.

Az Uber mindenképpen úttörő akart lenni. A vállalat légi taxi fehér könyve korai és nagy hatású volt, és a cég szinte egyből hozzálátott az Uber Elevate részleg létrehozásához, hogy a járművek elkészítése előtt már megkezdhesse az infrastruktúra kiépítését, az engedélyek intézését és az egyéb üzleti tevékenységeinek célirányos tervezését.

Az Axios jelentése szerint

az Uber most mégis az Elevate divízió eladása mellett dönthet.

Bár a vállalat neve jól cseng a felhasználók számára, a cég mégis rendkívüli veszteséget termelt az utóbbi hónapokban – 2020 második negyedévében nagyjából 3 milliárd dollárt. Ennek fényében nem meglepő, hogy Dara Khosrowshahi vezérigazgató drasztikus döntéséket hoz, hogy a jövedelmezőség felé terelje a vállalatot.

Eladhatja önvezető autó részlegét is az Uber Korábban már érkeztek hírek arról, hogy az Uber értékesítheti az önvezető autókkal foglalkozó részlegét. Az UberATG-t – szintén kedvezőtlen pénzügyi mutatókra hivatkozva – az Aurora Innovationnek adhatja el a vállalat.

Az Elevate részleg kapcsán potenciális vevőként a Joby Aviationt emlegetik. A Santa Cruz-i székhelyű, 2009-ben alapított repülőipari startup cég az egyik esélyese annak, hogy elsőként tanúsítsa légi járművét, és a légi taxi fejlesztésekben

jelentős pénzügyi és gyártási támogatottsággal is rendelkezik, ami annak is köszönhető, hogy a közelmúltban együttműködési megállapodást kötött a Toyotával.

És most nagyon úgy tűnik, hogy a Joby az Uber Elevate részlegét is megkaparinthatja, bár ennek részletei még nem hivatalosak. Az Elevate 80 alkalmazottal rendelkezik, és üzemeltette az Uber Air helikopterszolgáltatást New Yorkban a koronavírus-járvány kitörése előtt. Évente megrendezi az Elevate Summit szakmai találkozót, jelentős fejlesztéseket végez a légtérgazdálkodás valamint a többmódos utazási szoftverek terén is, és számos partnerséget alakított ki légitaxi-gyártókkal infrastruktúra-építőkkel és más cégekkel egyaránt.

A felvásárlással kapcsolatban túl sok konkrétum nem várható, ugyanis a Joby Aviation köztudottan ritkán áll a nyilvánosság elé, nem igazán enged betekintést a folyamataiba. Ugyanakkor ha megvalósul, mindenképpen érdekes fejlemény lesz ez az üzlet, hiszen nagyon sokan azt feltételezik, hogy az Uber vezető szerepet tölt majd meg a légi taxizás területén, amikor végre beindul annak piaca.