Így alakulhat át az Airbnb a cégvezér szerint

A Covid-19 hozta el a legintenzívebb változást a nemzetközi utazásokban a repülőgép feltalálása óta – mondta Brian Chesky, az Airbnb alapító-vezérigazgatója, a szolgáltatás fejlesztéseinek ismertetése során – írja a Bloomberg.

A változások legfőbb oka, hogy egyre inkább összemosódik az utazás, a munka és a magánélet.

Az otthoni munkavégzés egyik hozománya, hogy az emberek rugalmasan oszthatják be, hogy honnan és hogyan dolgoznak. Amikor valaki 28, vagy akár több napra is elutazik egy adott helyre, az már nem igazán nevezhető kiruccanásnak. Az Airbnb jelenlegi vendégeinek 24 százaléka ilyen szolgáltatást igényel, így a vállalat már nem csupán szállásfoglalással foglalkozik, hanem életvitelszerűen segítik az embereket – véli a cég vezérigazgatója.

A hosszabb távú tartózkodások trendje kezdi átformálni az Airbnb piacát.

A vállalat a kanapészörfölés ötletéből indult ki, azonban mára már ott tartanak, hogy a digitális életmód egyik sarokköveivé váltak. Ugyan az életmód már korábban is létezett, most egy szűk réteg helyett egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy a téli és nyári hónapokban hosszabb távon elutazzanak és közben továbbra is dolgozhassanak a digitalizáció segítségével.

A vezérigazgató pozitív kilátásai nem alaptalanok, ugyan a világjárvány berobbanása a cég foglalásainak 80 százalékát törölte, mégis a legtöbb vállalatnál jóval erősebben álltak talpra a pandémia utáni időszakból.

A cég értéke átlépte a 100 milliárd dolláros határt. A részvényeinek decemberi piacra dobása óta 219 dolláron is járt a papírok ára, azonban jelenleg 134 dolláron kereskednek az Airbnb részvényeivel.

A járvány után több helyen megmaradó hibrid munkavégzés is segíti az Airbnb terveit.

Az új alkalmazás, a Flexible Dates (rugalmas dátumok) segítségével a felhasználók plusz támogatást kapnak, hogy a népszerű otthonok között válogassanak alternatív időpontokra.

Így az Airbnb egyik fő feladata a szállások folytonosságának a fenntartása és fejlesztése lett.