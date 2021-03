Közel a fordulat a Waberer'snél

A járvány megtépázta ugyan a Waberer’s számait, de a negyedik negyedévben már felcsillant a remény a növekedésre. A cég eredményét a gyengélkedő nemzetközi fuvarozási üzletág fékezte. Jól teljesített a biztosítási üzletág, ahogy a regionális logisztikai szegmens is.

Felcsillant a fény az alagút végén:

a Waberer’s évek után kikecmergett a veszteségzónából, s hamarosan már profitot is szállíthat részvényeseinek. Igaz még nem az idén

– hangsúlyozta a Világgazdaságnak Bukta Gábor.

A Concorde részvényelemzője szerint reálisan nézve profitot most nem lehet remélni logisztikai szolgáltatótól, de 2021 így is a fordulat éve lehet a társaságnál. A lezárások feloldásával ugyanis egyre jobb negyedévek elé néz a Waberer’s, elsősorban a nemzetközi fuvarozási szegmens eredménye nőhet. A részvényeket az elemző vételre ajánlja, és fenntartja eddigi, 1910 forintos célárát.

Lesz honnan feljönni, hiszen a Waberer’s árbevétele, mind a negyedik negyedévben, mind az egész évet tekintve esett.

Az évzáró három hónapban 16,6 százalékkal, 143 millió euróra csökkent év/év alapon, míg a teljes év 569,3 millió eurós bevételét tekintve 18,2 százalék a mínusz. Profit soron nullszaldós negyedik negyedévet zárt a Waberer’s, az egész évre viszont 15,2 millió euró veszteséget könyveltek el. Ezzel kapcsolatban Bukta Gábor emlékeztetett arra, hogy a járvány tavaszi első hulláma alatt káosz és bizonytalanság uralkodott a határokon, ami a költségek emelkedéséhez, és a rendelésállomány zsugorodásához vezetett.

A második hullámra már jobban felkészültek az állami szervek és a fuvarozók is, így akkor már nem sérült az ellátási lánc.

Nem csoda tehát, hogy a Waberer’s vezérigazgatója a keddi lapzártánk után publikált gyorsjelentésben a tavalyi évet hullámvasútnak nevezte. Erdélyi Barna azt mondta, hogy egyszerre kellett megvédeniük kollégáik egészségét, és biztosítani a lakosság ellátását a szigorodó körülmények közepette.

A pandémia felgyorsította a flotta karcsúsítását. A Nemzetközi Fuvarozási szegmensben (ITS) használt járművek száma mára harmadával, csaknem ezerrel csökkent. Összességében az ITS szegmens éves árbevétele 2020-ban 331 millió euró volt, ami 32,9 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Bukta Gábor szerint a világjárvány előtt akkora túlkínálat volt az európai szállítmányozási piacon, hogy a transzparens működést vállaló tőzsdecég nem tudta felvenni a versenyt a sok esetben átláthatatlan, a balkáni konkurenciával szemben.

A Brexit ugyanakkor lehetőséget is jelent, ugyanis számtalan szolgáltató feladta a brit piacot, így viszont akik a megnövekvő papírmunka ellenére is szállítanak a szigetországba, jelentősen felsrófolhatták az árakat. A helyzetet jól jellemzi, hogy Nagy-Britanniából sokszor üres kamionok jönnek vissza, de még így is megéri a fuvarozás.

Jól teljesítettek viszont a csoport fuvarozástól független profilú tagjai.

Az egyéb szegmens negyedik negyedévi árbevétele 2,5 százalékkal, 18,2 millió euróra emelkedett, miközben az árbevétel éves szinten 5,5 százalékkal bővült, elérve a 72,2 millió eurót.

A biztosítási szegmensben nem csak a saját flottájának szolgáltat a cég, így ez az üzletág Bukta szerint egyre inkább hozzájárul majd a csoport eredményéhez. Emellett a regionális logisztika szegmens éves árbevétele 17,1 százalékkal, 173,5 millió euróra nőtt.

Nagyon jót tett a Waberer’s-nek a győri Audival kötött megállapodás, a belső logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó partnerség akár más gyárakkal is szóba jöhet.

A befektetők jól fogadták a gyorsjelentést, a papírok szerdán 2,3 százalékos pluszban, 1780 forinton is forogtak a tőzsdén.