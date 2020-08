London is gyanakszik a TikTokra

Akadályokba ütközhet az Egyesült Királyságban is a kínai ByteDance, ha az Egyesült Államok helyett Londonba költöztetné a TikTok alkalmazás központját. Kormánypárti képviselők egy befolyásos csoportja nemzetbiztonsági kockázatokat emleget.

Boris Johnson brit kormányfő a ByteDance döntésének nevezte, amikor a kínai cég megpendítette, hogy esetleg Londonba költözteti a TikTok székhelyét, ha nem enyhül a népszerű videómegosztó alkalmazás körül az Egyesült Államokban támadt feszültség. A döntést lehet, hogy gyorsan meg kell hozni, hiszen

Washington betiltással fenyegeti a TikTokot.

Ugyanakkor politikai akadályok jelentkezhetnek. Johnson konzervatív kormánypártjának egy befolyásos lobbija, a Kínai Kutatás Csoport (China Research Group, CRG) aggályait fejezte ki a lehetséges új lakóval kapcsolatban.

A csoportosulást – amelyhez a 364 konzervatív alsóházi képviselőből mintegy száz kötődik – komolyan kell venni: kulcsszerepet játszott például abban, hogy a brit kormány álláspontja megkeményedett a Huaweijel szemben. Az Egyesült Államok régóta győzködte Johnsonékat, hogy teljesen zárják ki a kínai telekommunikációs óriást az ötödik generációs telekommunikációs hálózat fejlesztéséből. Ez a múlt hónapban meg is történt, de a kormánypárti képviselői lobbi nyomása nélkül a tiltás csak részleges lett volna.

Bár a TikTok Londonba költözése még csak lehetőség, és a kormányfő nem is tiltakozott ellene, nehézségek előszele lehet, hogy a CRG-alapító Neil O’Brien alsóházi képviselő jelezte:

szeretné, ha a brit titkosszolgálatok megvizsgálnák, hova kerülnek az alkalmazás gyűjtötte adatok, és kizárható-e a politikai beavatkozás a cégnél.

Aggályaikat fejezték ki mások is a CRG köreiből, és Kínával kapcsolatos ügyekben adott esetben akár ellenzéki képviselők támogatására is számíthatnak. Az ellenállás mértéke nem mérhető fel teljes egészében, amíg a költözés nem válik konkrét tervvé. Ha a Microsoft vagy másvalaki megvásárolja a TikTokot a következő hetekben, okafogyottá válhat a vita. Ellenkező esetben London mellett Dublin és Szingapúr is szóba került lehetséges székhelyként.

A teljes cikket a Világgazdaság szerdai számában olvashatja