Meghatározó energetikai szereplővé válna az Opus

Az Opus Global Nyrt. – stratégiája szerint – nem zárkózik el attól, hogy tovább bővítse érdekeltségeit a teljes energetikai értékláncban – válaszolt a Világgazdaságnak Bally Attila, az Opus Global energetikai szakértője azt követően, hogy bejelentették: az Opus megállapodott a E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megvásárlásáról, az ügylet a tervek szerint 2020. utolsó negyedében zárul.

A Titász Magyarország ötödét látja el villamos energiával, tavalyi árbevétele meghaladta a 47,8 milliárd forintot, az adózott eredménye 5,4 milliárd forint volt. A tranzakció egyes feltételeit – így a vételárra vonatkozó megállapodást – a társaság heteken belül kezdődő jogi, pénzügyi átvilágítását követően alakítják ki.

A szakember azzal indokolta a Világgazdaságnak a Titász kiválasztását az E.On elosztó társaságai közül, hogy az Opus csoportnak már most is van energetikai befeketése a dinamikusan fejlődő kelet-magyarországi régióban (a nyáron jelentette be, hogy alapkezelőjén keresztül befolyást szerzett a társég gázelosztó vállalatában, a Tigázban), így a Tigáz és a Titász közötti szinergiák kiaknázásával tovább javulhat a két cég működési hatékonysága. Újabb ok, hogy már most vannak olyan bejelentett, beruházások e térségben, például a BMW-é, amelyek tovább növelhetik az áramhálózati vállalat eredményességét. A terv az, hogy a tulajdonosváltás után a Titász hálózatát innovatív, a jövőben is hatékony és eredményes üzleti működéshez szükséges képességekkel lássa el annak új tulajdonosa.

„Folyamatosan monitorozzuk és vizsgáljuk a piaci lehetőségeket annak érdekében, hogy a hazai energetikai piac egyik meghatározó szereplőjévé váljunk. A Titász megvásárlása ezen az úton az egyik soron következő lépés. A végcél az, hogy energetikai portfóliónkat úgy alakítsuk, hogy az abban működő vállalatok az Opus Global bevételeihez és profitjához is aktívan hozzájáruljanak” – közölte Bally Attila.

