Minden idők egyik legnagyobb dobására készül a Waberer's

Magyarország legtöbb nehézgépjárművet számláló flottája az eszközpark cseréjével az Euro 6 környezetvédelmi szabványoknak megfelelő, legfrissebb technológiát fogja képviselni. Az új modellek a tervek szerint 2021 második félévében állnak majd belföldi és nemzetközi forgalomba.

A flotta a Volvo részéről most összesen 250, a Renault oldaláról 190 darab új generációs járművel bővül a teljes cégcsoport tekintetében.

Mindkét autógyártó vállalatnak van közös múltja a Waberer’s-szel, de a Volvóval kapcsolatban elmondható, hogy 2018 óta nem érkezett ilyen nagyságrendű megrendelés sem a cégcsoporttól, sem Magyarországról, általánosan. A Renault esetében nemcsak a WSZL-lel való 20 évre visszatekintő együttműködés kapcsán, de a gyártó történetében is ez a valaha volt legnagyobb magyarországi rendelés.

Minden eszközzel azon vagyunk, hogy élvonalbeli logisztikai szolgáltatóként továbbra is megnyugtató stabilitást és a legmagasabb színvonalat biztosítsuk ügyfeleink és rajtuk keresztül a vásárlók részére, ugyanakkor elsődleges számunkra az is, hogy környezettudatosság tekintetében és munkavállalóink igényeit is maximálisan szem előtt tartva hozzuk meg a legjobb döntéseket (egy-egy bővítés kapcsán). Ez a flottafrissítés minden kiemelt szempontnak eleget tesz – egy újabb előremutató lépés a Waberer’s történetében és a megbízható alapok megerősítésében