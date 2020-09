Teljes a káosz a TikTok körül

Versenyt futnak az idővel a TikTok közösségi videómegosztó angolszász érdekeltsé­geire pályázó vállalatok. Könnyen lehet, hogy nem tudnak győztest hirdetni a jövő vasárnapi határidőre, ezért Donald Trump betiltja a szolgáltatást.

Gőzerővel folynak a tárgyalások a ByteDance, a potenciális amerikai vásárlók és a washingtoni kormány képviselői között a villámgyorsan pokoli népszerűségre és csaknem kétmilliárdos felhasználói táborra szert tevő közösségi videómegosztó, a TikTok sorsáról. A kínai hátterű applikáció felett Donald Trump már ítéle­tet hirdetett azzal, hogy szep­tember 20-i határidőt szabott a ByteDance-nek és az adatbiztonság amerikai sztenderdjeinek megfelelő garanciát felmutató vevőknek ahhoz, hogy megegyezzenek a TikTok észak-amerikai, ausztrál és új-zélandi üzletágának átvételéről. Ellenkező esetben jövő vasárnap Trump gondoskodik a szolgáltatás leállításáról az Egyesült Államokban, hogy az amerikaiak millióinak érzékeny személyes adataival való esetleges visszaéléseknek elejét vegye. Azok ugyanis a mai állás szerint a kínai állam „látókörébe” kerülhetnek, ami Trump szerint nemzetbiztonsági veszély. A váratlan húzásokra képes elnök fenyegetéseit illik komolyan venni, de akár a kompromisszum bajnokaként is ünnepeltetheti majd magát, ha a legfőbb érdeklődők közül a Microsoft–Walmart-páros vagy az Oracle átveszi a TikTokot.

A ByteDance a The Wall Street Journal információi szerint most azt akarja kijárni Washingtonban, hogy ne kelljen teljesen feladnia az amerikai üzletágát.

A cég erőfeszíté­seit akár siker is koronázhatja, mivel Peking a napokban határozott ellenlépéseket helyezett kilátásba például a Microsofttal szemben, ha a ByteDance-t – szerinte jogellenesen – távozásra kényszerítik. A lapnak nyilatkozó szakértők képlékenynek látják a helyzetet, bármi és annak az ellenkezője is megtörténhet a TikTokkal. Elképzelhetőnek tartják azt is, hogy egy amerikai technológiai cég kisebbségi tulajdonhoz jusson az amerikai divízióban, garantálva az adatok megfelelő védelmét. Hogy ez a megoldás mennyire nyerné el Trump tetszését, az kérdéses, mint ahogy a fenyegetésen túl Peking sem fedte még fel valódi ütőkártyáit. Arra viszont figyelmeztették a ByteDance-t és vevőit, hogy a kínai mesterségesintelligencia-megoldások exportjának most bevezetett korlátozása nagy­ban érinti a TikTok technológiáját is. Ha ettől megfosztják a TikTokot, lényegesen kevesebbet fog érni.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a TikTok a múlt hónap végén pert indított az elnöki rendelet megsemmisítésére,

mondván, ha nem lesz vevője, akkor a betiltással ellehetetlenítik amerikai működését, dollármilliárdokban mérhető károkat okozva neki. A ByteDance arra is figyelmeztet, hogy a felhasználói tábor jelentős része a republikánusok felé húz, így egy betiltás kontraproduktív lehet, s az elnökválasztás sorsát is befolyásolhatja.

A Bloomberg szerint a kínai hatósági engedélyezés elhúzódása miatt akár el is bukhat a felvásárlás,

elképzelhető, hogy a felek kifutnak a határidőből. A washingtoni pénzügyminisztérium szóvivője révén azt közölte, hogy mindenben az augusztus 6-án bejelentett, az üzletág egészének eladására másfél hónapos határidőt szabó elnöki rendelethez tartják magukat. Ha szeptember 20-ig nyélbe ütik is az üzletet, akkor sem dőlhetnek hátra a felek, mert – Trump egy másik, augusztus 14-i rendelete értelmében – a felvásárlást november 12-ig le kell zárni. Igaz, ezt elvben meg lehet toldani harminc nappal.