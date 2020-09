Újabb csúcsév lehet a válasz a pandémiára

A kereskedelmi partnerek többletjutaléka és hálózatfejlesztése mellett az e-sport fogadási kínálatba emelése is hozzájárulhat ahhoz, hogy az idén a járvány ellenére árbevételi rekordot érjen el a Szerencsejáték Zrt.

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai ellenére abban bízunk, hogy a Szerencsejáték Zrt. idei árbevétele meghaladja a tavalyit – mondta a Világgazdaságnak Czepek Gábor, a társaság vezérigazgatója. A múlt évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját szeptember végéig teszi közzé a játékszervező, ám a vezérigazgató korábban arról beszélt lapunknak, hogy a tavalyi forgalom meghaladhatta az 530 milliárd forintot, az adózott eredmény pedig elérhette a 25 milliárdot. Az idei első negyedévben az ambiciózus tervekhez képest is 13 százalékos pluszban volt az értékesítés, az első fél év végére azonban már 9 százalékkal elmaradt a forgalom a korábban várttól. Kiemelte, hogy a nyár közepétől figyelhető meg a bevételek visszaépülése: júliusban már az üzleti terv közelében, augusztusban pedig a felett teljesített a földi hálózat és az online csatorna. Ezek után az őszre érhetnek be Czepek Gábor szerint a részben a járványügyi helyzet alatt indított gyorsított fejlesztések, amelyek helyrebillenthetik az évet, az árbevétel további növelése azonban a járványhullámmal terhelt esztendőben így is nagy teljesítmény lenne.

A kisebb forgalmú lottózók egy része akár be is zárhatott volna,

hiszen az értékesítési partnerek zöme pár fős kisvállalkozás, amelyek mindössze néhány hónapos tartalékkal rendelkeznek, áprilisban és májusban pedig akár 40-50 százalék is hiányozhatott a kasszáikból – mutatott rá a vezérigazgató. Ezt ellensúlyozva dolgozott ki ötmilliárd forintos bónuszjutalékot tartalmazó hálózatvédelmi és fejlesztési akciótervet a Szerencsejáték Zrt., a pluszforrásért cserébe pedig a munkahelyek megtartását és a szolgáltatási színvonal emelését várták a partnerektől.

A járvány első hullámában, a kijárási korlátozások idején a számsorsjátékok teljesítettek jobban a fogadók digitális csatornákra terelésével, a sportfogadási piac a mérkőzések tömeges elmaradása miatt nagyon visszaesett. Az utóbbi kategória is magára talált azonban a sportesemények visszatérésével, ezáltal a labdarúgó-Európa-bajnokság és a nyári olimpia elhalasztásával együtt is hozzák mára a tervszámokat a fogadások. Mivel a második hullám hatásait nem lehet megjósolni, az új globális trendeknek megfelelően eljött az ideje az e-sportok felé fordulásnak, hiszen akkor is biztosítva van a fogadási kínálat, ha a külső körülmények megváltoznak.

A változó játékosigények is elmozdultak ebbe az irányba. Czepek Gábor arra számít, hogy az e-sportfogadás elindításának beruházási költsége a korábban becsült két, két és fél év helyett egy éven belül is megtérülhet, hiszen az elmúlt három hét próbaüzemében az ide kapcsolódó események átlagosan heti 400 millió forintnyi fogadást generáltak.

A ráfordítások zöme az informatikai fejlesztések költségén túl HR- és marketingcélú.

Mivel békeidőben a sportfogadás adja a Szerencsejáték összes bevételének mintegy 50 százalékát, s az a társaság célja, hogy középtávon a fogadásokból származó forgalom 10 százaléka mögött az e-sport álljon, négy-öt éven belül akár 25-30 milliárd forint is lehet a szegmens bukmékeri piaca. A lehetőségeket hűen tükrözi, hogy a hazai e-sport-piac mérete már most is 24 milliárd forint. Itthon 3,6 millióan követik nyomon az e-sportot, a játékosok bázisa pedig 540 ezerre tehető az eNET és az Esport1 kutatása szerint. A Szerencsejáték kínálatában 11 e-sport-játék jelent meg, 81 különféle verzióval, de további három szimulátoros játék is elérhetővé vált.