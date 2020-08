Vezetőváltás a Skodánál

A Volkswagen dél-afrikai érdekeltségének igazgatója, Thomas Schäfer veszi át a Skoda vezetését, és a tömegtermék modellekre összpontosítja a cég profilját – jelentette be hétfőn a Volkswagen AG leányvállalata, a cseh Skoda autógyár.

Thomas Schäfer az afrikai autógyártók szakmai képviseletének vezetője is volt. Elődje, Bernhard Maier öt évig vezette a Skoda autógyárat és július 31-én vált meg hivatalától.

Thomas Schäfer 2012-ben igazolt át a Daimlertől a Volkswagenhez és kezdetben a külföldi autógyártást koordinálta a konszernnél. Három év elteltével átvette a Volkswagen dél-afrikai érdekeltségének vezetését, ahol új termelőkapaciást épített ki és kiterjesztette az értékesítési hálózatot.

