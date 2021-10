Régi magyar márkák újra a színpadon

Érdemes megemlíteni az előző évszázadi magyar ipar világhírű termékét, az Ikarust is. A gyár ugyan 2007-ben bezárt, majd néhány éve külföldi tulajdonba került, az autóbuszok még mindig magyar tervezés és kivitelezés szerint készülnek. A legújabb, elektromos járművek olyan hazai szakemberek munkáját dicsérik, akik korábban a régi vállalatnak dolgoztak.

A szupermarketekben is több nagy múltra visszatekintő márka köszön vissza új köntösben. Generációk óta nagy népszerűségnek örvend a Maci kávé, amely pár éve arculati átalakuláson esett át, az idei évtől már új logóval kerül a magyar gyermekek asztalára.

A több mint 185 éves múltra visszatekintő, jelenleg is magyar tulajdonban lévő kozmetikai vállalat, a Caola a közelmúltban szintén fejlesztésekbe, valamint terjeszkedésbe fogott. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel írt alá szándéknyilatkozatot egy csíkszeredai termelői egység megépítéséről, a megállapodás értelmében a két fél együttműködik a kutatás- és a tananyagfejlesztés területén is. A cég az elmúlt időszakban jelentősen bővítette termékei körét is, a járványhelyzet miatt különös hangsúlyt fektetve a fertőtlenítőszereket tartalmazó termékcsaládjára.