Régen alig használtuk a bankszámlát másra diákként, mint hogy fogadjuk rajta az ösztöndíjat, levásároljuk az egyenleget bankkártyával, netán felvegyünk pénzt az ATM-ből. A haladóbb lakástulajdonosok felé esetleg még elment egy átutalás, mellyel kifizettük a lakásbérletet, ha pedig még a rezsit is készpénzkímélő módon fizettük be a sárga csekk helyett, akkor már a jegybanknak is jó napja volt, hiszen javítottunk a készpénzkímélési statisztikán, ami országos ügy volt.

Érdemes látni azt a hatalmas különbséget, amely most a diákszámlákat, de általában is a bankolást jellemzi a digitalizáció terjedésével.

Nagyon régi mondás, hogy fizetni senki sem szeret, ezért a fizetési megoldások fejlesztését az az ügyfélélmény hajtja, hogy legyünk gyorsan túl ezen a műveleten. Ehhez képest, ha ma megnézzük, hogy mit tud egy banki mobilapp, talán meglepődünk, hogy hányféle fizetési módot tartalmaz.

Szinte már abból áll a verseny manapság, hogy minél több olyan lehetőséget tartalmazzon egy app, amivel fizethetünk.

A szuperappok fogalma is innen ered, és a hazai Simple-applikációt is egyfajta magyar szuperappnak tekintem, amelyet minden korosztály, így a diákok is ki tudnak használni. Közlekedési mobiljegyet vásárolni, moziba, kulturális rendezvényre menni sok fiatal szokott, autópálya-matricát és parkolást fizetni talán kevesebb, de a rezsicsekkek befizethetők vele, a bolti érintéses mobilfizetéssel pedig több százezer elfogadóhelyen élhetnek a hallgatók országszerte. A Simple, bár bankfüggetlen, de más banki applikációk is felzárkóztak hozzá az elmúlt években, így például a legalapvetőbb fizetéseket az Erste MobilePay is nyújtja – ezzel még mobilegyenleget is fel lehet tölteni –, a K&H appja pedig biztosítja a közlekedési mobiljegyeket is a mobilegyenleg feltöltése mellett. A CIB Bank mobilapplikációjával a mobilegyenleg feltöltése mellett a sárga és fehér csekk is beolvasható, sőt, aki elkerülné a csekket, az a rendszerbe integrált Díjnet-funkció segítségével a közüzemi számláit is kiegyenlítheti.

Fotó: Shutterstock

Miközben a diákszámlák szolgáltatásai nem nagyon változtak, hiszen átutalásra, készpénzfelvételre mindegyik számla alkalmas volt eddig is, a verseny leginkább a számlához kapcsolódó mobilapplikációk szolgáltatásválasztéka alapján fog eldőlni. Ez a tétel a felnőttek esetében vélhetően egy lassabb folyamat lesz, de a mai diákok, akik már úgy születtek, hogy egész nap úgyis a mobiljukat nyomogatják, nyilvánvalóan a pénzügyeiket és a bankválasztásukat is az okostelefonok keretei között kívánják majd megoldani.

Emiatt a mai bankválasztás egyre fontosabb szempontja a fiatalok körében az, hogy mennyire ügyfélbarát és milyen szolgáltatásokat, funkciókat támogat egy bank mobilappja.

Így egyre gyakoribb lesz az, hogy a diákok a mobiljuk szemszögén keresztül választják ki a diákszámlájukat vezető pénzügyi szolgáltatót, amellyel aztán évekig kapcsolatban lesznek, a tanulmányaik alatt valószínűleg végig.

A legtöbb bank érzi, hogy nem kéne ebben lemaradni, így nagy a harc a digitális bankszolgáltatások piacán. Az OTP külön mobilappot fejlesztett a főiskolásoknak, egyetemistáknak, amellyel többféle módon támogatja a pályaválasztásukat, sőt még a diákmunka-választásban is segítséget nyújt a Junior Next app. A diákok is élhetnek az Erste és az OTP nagyon hasonló pénzvisszatérítési kedvezményprogramjával, ahol mobilalkalmazásban kiválasztható kuponokkal lehet takarékoskodni. Csak diákoknak nyújt hasonló kedvezményrendszert a Raiffeisen Bank is a Yelloo Klub keretében.

A szelfis számlanyitás is egyre terjed, idén már négy bank, a CIB, a Gránit, a K&H és az OTP is kínálja, de meglepődnék, ha jövő ilyenkorra nem bővülne a sor.

Az Apple Payjel történő bolti érintéses mobilfizetést az összes hazai nagybank integrálta már a kártyarendszerébe,

Androidon pedig csak a Takarékbank van lemaradva. De itt is teljes lesz a paletta, vélhetően jövő őszre, hiszen a hírek szerint az MKB-val egyesülő hazai bankóriás erős digitális versenyre készül.

A digitális fejlesztési erőforrások mellett a bankok természetesen a hagyományos módon is versenyeznek a diákok kegyeiért, így a díjmentesség mint fő hívószó továbbra is fontos szerepet játszik az ifjú ügyfelekért vívott harcban. Jó példa erre a Raiffeisen Yelloo számlakampánya, ahol a bank hat díjmentes elemmel is kampányol, noha ezek fele ugyanúgy ingyenes minden hazai banknál. A legtöbb banknál elengedik a diákszámla havi díját, és sok helyen az első éves kártyadíjat is.