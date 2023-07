A nagy cégek nagy utaztatók. A Siemens például – a pandémia előtt– globálisan évente több mint 2 millió vendégéjszakát foglalt. A nagyságrendet érzékelteti, hogy a statisztikai hivatal legfrissebb tájékoztatója szerint 2023 áprilisában Magyarország turisztikai szálláshelyein a vendégek összesen 2,9 millió éjszakát töltöttek.

A Covid-lezárások megszűnésével az üzleti utak statisztikái, csakúgy, mint a turizmus egészének adatai, újra fellendülést mutatnak. A mennyiségi növekedést azonban most egy új – reményeink szerint megalapozott és tartós – „minőségi fordulat” kíséri, amelynek a középpontjában a fenntarthatóság áll.

A fenntarthatóság néhány év alatt a legfontosabb iránymutató lett. Több mint 300 globális vállalat csatlakozott például a „The Climate Pledge” kezdeményezéshez, amelynek aláírói vállalják, hogy már 2040-re – vagyis 10 évvel a Párizsi Megállapodásban rögzített céldátum előtt – karbonsemlegessé válnak, azaz elérik a nettó nulla éves szén-dioxid-kibocsátást. (A Siemens 2030-as célkitűzése ennél is ambiciózusabb.)

A vállalati szén-dioxid-kibocsátásért az üzleti utak is felelősek: részben a közlekedés, részben – körülbelül 30 százalékban – a szálláshely környezetterhelése miatt. Nyilvánvaló tehát, hogy egy felelős vállalatnak az üzleti utak szálláshelyeinek kiválasztása során is érvényesítenie kell a fenntarthatósági szempontokat.

Fotó: Shutterstock

Az üzleti utazásokat szervező HRS friss felmérése (The current state of sustainable corporate travel) szerint egyre többen teszik magukévá ezt az attitűdöt. A céges utazások szervezőinek közel kétharmada nyilatkozta azt, hogy előnyben kívánja részesíteni azokat a szállodákat, amelyek fenntarthatósági igazolásokkal rendelkeznek, egyharmaduk pedig egyenesen azt helyezte kilátásba, hogy az ilyen tanúsítványokkal nem rendelkező hoteleket „kidobja a kosárból”.

A vendégéjszakák „zöldítése” kapcsán felmerült a kérdés: milyen alapon válasszunk a szállodák között?

Erre kínál megoldást a HRS által elindított Zöld Szállás Kezdeményezés (Green Stay Initiative, GSI), amely a hoteleknek ingyenes, online karbonlábnyom-elemzést kínál, amely globális standardok felállításával teszi mérhetővé és így összehasonlíthatóvá a szállodák környezeti terhelését. A GSI lelke egy nyílt forráskódú szoftver, amelyet bárki alkalmazhat. Alapesetben mindössze 10 kérdésre kell a szállodaüzemeltetőnek válaszolnia, annak azonban, aki teljes körű megmérettetésre vállalkozik, több mint 80 kritérium szerint kell értékelnie a szálloda működését. Nem csupán az energia- és a vízfogyasztásról, a vendégéjszakánként keletkezett hulladékmennyiségről kell beszámolniuk, a kérdések kiterjednek a légkondicionálásra, a medencékre, az újrahasznosításra, az éttermi és a transzferszolgáltatásokra is.

A kezdeményezést nyugodt szívvel nevezhetjük sikertörténetnek: a 2021. májusi indulás óta több mint 170 országból 400-nál is több szállodalánc egységei csatlakoztak.

A kínálat fenntarthatóság melletti elkötelezettségét a kereslet szereplői is értékelik:

az üzleti döntéshozóknak immár közel 90 százaléka nyilatkozta azt (szintén HRS-felmérés), hogy előnyben részesíti a megmérettetést vállaló szállodákat. A Siemensnél ez már tettekben is megnyilvánult: a cég nemrég jelentette be, hogy a munkatársainak ezen szállodákat ajánlja utazási rendszerében, és a kiemelt szálláshelypartnereknek teljesíteniük is kell a GSI-ben rögzített fenntarthatósági kritériumokat. Ezt azóta számos Fortune 500-as vállalat követte, és reméljük, az ő példájuk is „ragadós” lesz.

A Zöld Szállás Kezdeményezés valódi értéket jelent az üzleti utak tervezésében. Néhány évvel ezelőtt a szállodák sokszor még az átláthatóság követelményeit sem teljesítették, ma pedig a fenntarthatóság iránt elkötelezett üzleti utazók (és nem csak ők) már globális standardok alapján versenyeztethetik a szálláshelyeket. Ilyen fenntarthatóságra, transzparenciabiztosításra képes a technológia, amikor egy „jó ügy” szolgálatába állítjuk.