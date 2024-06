India gazdasága: nagy potenciál nagy kihívásokkal

India minden bizonnyal idén is a világ leggyorsabban növekvő gazdasága marad, egyes előrejelzések szerint pedig öt éven belül a világ harmadik legnagyobb gazdasága lesz. Ha azonban India Kína nyomdokaiba lépve gazdasági szuperhatalommá akar válni, akkor a jelenlegi magas növekedési rátát hosszú távon is fenn kell tartania, tekintve, hogy a kínai gazdaság 24 egymást követő éven keresztül tudott 7,2 százalékos vagy annál nagyobb GDP-növekedési rátát produkálni.

India egyik nagy lehetősége a demográfia lehet, hiszen tavaly Kínát megelőzve a Föld legnépesebb országa lett, ráadásul India rendelkezik a világ legnagyobb fiatalkorú népességével.

A nyilvánvaló lehetőség mellett ez a tény kockázatot is rejt, hiszen a fiatalkorúak nagyfokú munkanélkülisége könnyen társadalmi krízis forrása lehet. Ennek elkerülése és a potenciál kihasználása érdekében az országnak évente nagyjából 7 millió új munkahelyet kell teremtenie, így India kénytelen minden szóba jöhető gazdasági szegmensre figyelmet fordítani. Tény, hogy az erős angol nyelvtudás és a bőséges munkaerő-utánpótlás miatt India hagyományosan a szolgáltatások kiszervezésének egyik fő haszonélvezője világszinten. Ugyanakkor az ipari termelés intenzív bővítése nélkül az ország nem tudja biztosítani az új munkahelyek millióit.

Fotó: Shutterstock

És bár az ország hatalmas belső piaccal rendelkezik, a vásárlóerő alacsony szintje miatt a gyártó iparágak fejlődéséhez az Indiában gyártott termékek iránti világpiaci kereslet felfutása szükséges. Ezért az indiai politikaformálók körében a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos, hagyományosan szkeptikus gondolkodás bizonyos fokú változása volt megfigyelhető az elmúlt két évben. Az önkényes tarifakivetések 2023-ra a korábbinál ritkábbak lettek, emellett pedig Újdelhi szabadkereskedelmi megállapodást írt alá 2022-ben Ausztráliával, valamint idén az EFTA-val, illetve tárgyalásokat folytat hasonló egyezményről az Egyesült Királysággal és az Európai Unióval is. Az indiai gazdaság hosszú távú növekedésének valódi motorja azonban a hatékonyság és a termelékenység javítása lehet. Az ország egyes régióiban az infrastruktúra fejlettsége olyan alacsony, hogy már mérsékelt fejlesztéssel is jelentős javulást lehet elérni a gazdasági hatékonyság terén. A sikeres munkahelyteremtéssel kombinálva ez lehet az ország valódi ütőkártyája hosszú távon.

Összességében – pusztán az ország mérete és a lakosság létszáma miatt – Indiának minden esélye megvan arra, a világ egyik legnagyobb gazdaságává váljon, ám ez nem jelent automatikusan egy magas termelékenységű és innováción alapuló high-tech gazdaságot, amely világszinten viszonyítási pont a többi ország számára. Gazdasági szuperhatalommá válni ebben a tekintetben sokkal nehezebb feladat, ha ez India célja, akkor még hosszú út áll előtte.

Ami a hazánk és India közti gazdasági interakciókat illeti, a fő kérdés évek óta az, hogyan lehet magasabb szintre emelni az alapvetően jó, ám különlegesnek nem mondható kapcsolatot.

Az Indiába irányuló magyar 2014 és 2023 között több mint 150 százalékkal nőtt, igaz, nagyon alacsony bázisról.

Az export értékének látványos megugrása ugyanakkor eltakarja azokat a nehézségeket és kihívásokat, amelyek akadályozzák a dimenzióváltást a gazdasági kapcsolat terén.

Egyrészről India mint exportpiac felfedezése nem egyszerű feladat a magyar vállalkozások számára. Más keleti piacokhoz hasonlóan a tapasztalat azt mutatja, hogy az indiai piacra való belépés hosszú távú tervezést igényel, illetve rengeteg idő, pénz és energia befektetését, amit azonban többnyire csak a nagyvállalatok és az erős alapokkal rendelkező kis- és középvállalkozások engedhetnek meg maguknak. A magyar állam tenderek révén juttatott pénzügyi erőforrásokkal tudna segíteni ezen a téren azoknak a hazai kkv-knak, amelyek megmutatnák magukat indiai kiállításokon és üzletember-találkozókon.

Fotó: Shutterstock

Másrészt az infrastruktúra fejletlensége, illetve a szövetségi államok üzleti környezetében meglévő különbségek szintén kihívást jelentenek az Indiában üzletelni tervező magyar cégeknek. Reálisan nézve a magyar vállalatok messze vannak attól, hogy Újdelhin és Mumbaion túl is képesek legyenek üzleti tevékenységet kiépíteni a vidéki Indiában. Ugyanakkor erre egyelőre nincs is feltétlenül szükség, hiszen a két említett nagyváros külön-külön is nagyobb népességgel rendelkezik, mint hazánk, így megfelelő méretű piacot jelenthetnek az exportőrök számára.

India esetében nehéz lenne egyértelműen meghatározni azokat a gazdasági és technológiai szegmenseket, amelyekben a magyar cégeknek nyilvánvalóan jók az exportlehetőségei. Általánosságban azok a piaci rést kitöltő technológiák és magas hozzáadott értékű termékek lehetnek sikeresek Indiában, amelyekkel más külpiacokra is eredményesen léptek be már a magyar cégek.

Ami a beruházási kapcsolatokat illeti, az indiai vállalatok magyarországi befektetései elsősorban a gépjárműiparban és a szolgáltatóközpontok szektorában koncentrálódnak.

Az elmúlt években nem érkezett Magyarországra olyan nagy léptékű beruházás Indiából, mint amilyeneket Kínai vállalatok jelentettek be 2020-ban és 2023-ban is. Ennek oka lehet egyrészt, hogy az elmúlt évek kínai nagyberuházásai hazánkban főként az elektromos gépjárműgyártás európai értékláncainak kialakulásához köthetők, az indiai vállalatok pedig ebben a szektorban még nem tartanak ott, hogy elinduljanak meghódítani az európai piacot. Másrészt Kínával vagy Törökországgal összehasonlítva az indiai gazdasági kapcsolatok építése eddig kevesebb kormányzati hátszelet kapott Magyarországon. A politikai interakciók természetesen nem teremtenek automatikusan üzleti lehetőségeket, ám ösztönzőleg hatnak a magánszféra együttműködésére. India pedig minden bizonnyal a világgazdaság egyik nagy erőközpontjává növi ki magát a következő évtizedekben, és ha ebből a folyamatból hazánk is profitálni akar, akkor érdemes egyre több időt és energiát fektetni a gazdasági kapcsolatok építésébe.