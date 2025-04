Kínai beruházások az európai elektromosautó-iparban – Kockázat vagy lehetőség?

Az Európai Unió a tavalyi év októberében döntött úgy, hogy megemeli a Kínában gyártott elektromos járművek behozatalára kivetett védővámokat. Általános vélekedés, hogy az intézkedés pluszmotivációt jelent a kínai vállalatok számára, hogy a termelést az európai célpiachoz közeli helyszínekre telepítsék. A vámok megkerülésén túl a kihelyezett gyártás mellett szól a márkanév ismertségének növelése, valamint az egyszerűbb piacra lépés. Az európai vásárlóerő jelentette vonzerőn túl a kínai gyártók megjelenésének oka az is, hogy egyre erősebb versenyt folytatnak egymással a hazai piacért. Egy európai üzem létrehozása mellett tehát több érv is szól, így nem csoda, hogy az elmúlt években több kínai elektromosautó-gyártó jelentett be ilyen irányú lépést. Hasonló módon az értéklánc kulcsfontosságú szereplőinek minősülő akkumulátorgyártók közül is több cég kezdte meg gyártókapacitásainak kiépítését a kontinensen.

Kínai beruházások az európai elektromosautó-iparban / Fotó: Shutterstock

Ám napjainkban az üzleti szempontokat egyre többször írják felül politikai és gazdaságbiztonsági megfontolások, ami az elektromosautó-ipar esetében sincs másként. Peking részéről az adhat okot a beavatkozásra, hogy az elektromos gépkocsik exportjára a gazdasági növekedés egyik motorjaként tekint, márpedig a kivitelt csökkenti, ha a kínai autógyártók külföldre telepítik a termelést. Thaiföld esetében legalábbis ez történt, amikor a kínai gyártók a gyártás kihelyezése mellett döntöttek. A kínai vállalatok számára tehát kockázatot jelent, hogy Peking esetleg akadályokat gördít a külföldi beruházási terveik elé, annak érdekében, hogy a gépkocsiexport drasztikus csökkenését megakadályozza. Márpedig a kínai kormányzat igyekszik az ország gazdasági és politikai érdekeinek megfelelően terelni a kiáramló külföldi közvetlen befektetéseket (FDI), amire jó példa, hogy 2024 júliusában a kínai kereskedelmi minisztérium (Mofcom) arra kérte a kínai autógyártókat, hogy a kihelyezett tevékenység maradjon meg az összeszerelés szintjén, és a gyártási folyamat nagy része maradjon Kínában. Tavaly októberben pedig azt javasolta a helyi gépkocsigyártóknak, hogy ne ruházzanak be az Európai Unió azon tagállamaiban, amelyek megszavazták a Kínában gyártott elektromos járművek importjára kivetett uniós vámtarifát.