A kockázati tőke átnéz a válságon

Miközben a tőkepiacokat hullámvasútra ültette az új koronavírus okozta gazdasági felfordulás, az európai kockázatitőke-piac jó úton halad afelé, hogy túlszárnyalja tavalyi teljesítményét. Az optimista befektetők árgus szemekkel kutatják a válság bajnokait. A derűlátás azzal együtt is megingathatatlan, hogy a startupok, illetőleg nagykorúvá érett testvé­reik, a már exponenciális növekedésre és dinamikus piacszerzésre fókuszáló scaleupok között is akadnak olyanok, amelyeknek a korábban tervezettnél több időre lehet szükségük céljaik eléréséhez. Ha egyetlen szóban szeretnénk összefoglalni a befektetői optimizmus okát, akkor az minden kétséget kizáróan a bizalom. Ennek azonban több rétege van, s ezeket első kézből volt szerencsénk megismerni például azokon a barátkozó beszélgetéseken, amelyeken potenciális célpontjainkkal kötöttünk ismeretséget, és amelyek kivétel nélkül az online térben zajlottak – az idén mintegy félezer ilyenen vehettünk részt.

Olyan időket élünk, amikor sokszor kell úgy lefolytatni egy-egy tranzakciót, hogy senki nem utazik sehova.

Néhány hónapos Covid–19-üzemű tapasztalattal a hátunk mögött mondhatjuk, hogy tíz üzleti találkozóból kilencet hibátlanul össze lehet így hozni, ami a költségek szempontjából kicsit sem mellékes. Ugyanakkor a dolgok komolyra fordulásakor ez a forma messze nem tökéletes, mivel léteznek olyan benyomások, amelyekre online nem könnyű vagy egyenesen lehetetlen szert tenni: milyen a lehetséges befektetési célpont irodájának atmoszférája, hogyan működik az ottani csapat dinamikája, milyen a kémia az alapító és a többi vezető, valamint a munkatársak között, mi a tényleges szereposztás, milyen hangulatot áraszt magából a termelés helyszíne és annak környezete?

Ezek olyan kérdések, amelyekre személyes találkozók nélkül nem kapunk érdemi választ, ez pedig nem segíti elő a bizalom kiépülését, sok olyan helyzet akadt, ahol emiatt lassabban, döcögősebben ment a tőkebevonás. Mindez értelemszerűen az új célpontok esetében okozhat némi fennakadást, hiszen a meglévőknél, ahol a bizalomépítés fázisa már megvolt, lényegesen könnyebb az átállás a digitális kapcsolattartásra. A jelenség látványosan kirajzolódik a szektor harmadik negyedéves számaiból is:

ez volt a harmadik olyan három hónapos periódus, amikor az európai kockázatitőke-ügyletek volumene meghaladta a tízmilliárd eurót, és ennek a 93,4 százaléka második vagy harmadik körös befektetésekre ment el.

Az általános optimizmus mögött azonban egy strukturális jelenség is felfedezhető, nevezetesen az, hogy a befektetők egyszerűen „átnéznek” a válságon. Ennek egyik összetevője a kockázati tőke hosszú távú szemlélete: mi innovációs ciklusokba fektetünk, és ezekre a Covid–19 kevésbé van hatással. Arra számítunk, hogy a hosszú távú várakozások tudnak és fognak is működni. Nem kérdés, hogy a gazdaság előbb vagy utóbb magára talál. A kérdés az, hogy milyen tartós változások érnek be akkorra a fogyasztói szokásokban. Ezek milyen rendszerszintű változásokhoz vezetnek? Mely cégek és szektorok lesznek ennek a győztesei? A hosszabb távon gondolkodókat ezek foglalkoztatják.

Az online kereskedelem és a digitális pénzügyek például az ígéretes célpontok közé tartoznak, de számos további is van a kockázati tőke fókuszában, amelynek kifejezetten a mostani válság adott egy jókora löketet. Az euró­pai piacon örökzöldnek számító alkalmazás- és szoftverfejlesztés után a gyógyszer- és a biotechnológia vezette a befektetők népszerűségi listáját a harmadik negyedévben, ami a járványhelyzetet ­figyelembe véve egyáltalán nem meglepő.

Talán még sosem volt ennyire jó Euró­pában startuppernek lenni.

A befektetői érdeklődés óriási, ebből adódóan bőséges az elérhető finanszírozás is, mivel mindenki emlékszik még a nem túl távoli múlt sikersztorijaira: a 2000-es évek nagy dotkomválságából főnixként feltámadó Amazonra és Google-ra vagy a 2008-as globális krízisből „kinőtt” Instagramra és Uberre. És persze nem mehetünk el a saját sikersztorijaink mellett sem, amilyen a Graphisoft, a Wizz Air, az NNG vagy az ifjabbak közül a Prezi és a LogMeln. A kockázati tőke mentalitása nem változott: mindenki a mostani válság leendő befutóit szeretné megjátszani – ráadásul komoly téttel.