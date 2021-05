Fenntarthatóság a mindennapokban

A fenntarthatóságról sokféle nézőpontból lehet beszélni, vállalatként is nagyon sokféle aspektusa van a témának, kereskedőként pedig a saját kompetenciaterületünkből és alaptevékenységünkből kiindulva kell hatást elérnünk. Vállalati filozófiánk világos támpontokat ad a cselekvés irányaihoz „Gazdasági közösségként azzal a kihívással állunk szemben, hogy egy olyan vállalatot hozzunk létre, amellyel közösségként példát mutatunk a környezetünknek.” A kereskedők alapvetően a vásárlók igényeit szeretnék maximálisan kielégíteni. Tudjuk, hogy a vásárlók sokfélék, és a fenntarthatóság kérdéséhez is máshogy viszonyulnak, vannak, akik tudatosan keresik a fenntartható termékeket, mások még nem. Tiszteletben tartjuk a vásárlók sokféleségét, úgy alakítjuk a kínálatot, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő alternatívát, miközben felhívjuk a figyelmet a környezetbarát lehetőségekre.

Egy cégnél a fenntarthatóság ott van a munkavállalókkal való bánásmódban, a képzési programokban, a fair jövedelmekben, az épületek korszerűsítésében, a társadalmi felelősségvállalási programokban, a logisztikai folyamatok optimalizálásában, a szelektív hulladékgyűjtésben, az edukációs aktivitásokban, a szolgáltatásokban – átszövi a teljes vállalati működést.

Kereskedőként a vásárlók számára leginkább a választékon keresztül érzékeltethető a viszonyulás a fenntarthatósághoz. Mondhat egy vállalat magáról bármit, ha a termékkínálata, a szolgáltatása nincs összhangban a szavakkal. A környezetbarát választék folyamatosan bővíthető a vásárlói visszajelzések alapján. A kereslet emelkedik, az igényekre reagál a piac, nálunk is egyre több hazai kisvállalkozás környezetbarát terméke jelenik meg a polcokon, tavaly év végén pedig az utántöltő automaták tesztelését is elkezdtük, idén a piacon elsőként kínálunk környezetsemleges saját márkás termékcsaládot.

De a váltók zöldre állítása nem megy egyik pillanatról a másikra. Sem a cégeknél, sem a magánembereknél, a kormányzatokról nem is beszélve.

Bár a fenntarthatóság sokakat foglalkoztató kérdés, ez nem feltétlenül látszik akkor, amikor megnézzük, milyen termékek kerülnek a kosarakba. Egy másfél évvel ezelőtti kutatásunkból kirajzolódó kép azt mutatja, hogy szakadék van a tettek és az elmélet között, de ez ma még természetesnek mondható. Valószínűleg senki nem akar ártani a bolygónak, de miközben éljük a mindennapjainkat, talán fel sem merül, hogy mi az, ami káros. Nem várható el, hogy minden cselekvésünk minden hatását kielemezzük, de ha elkezdünk más szemmel nézni a termékekre, szolgáltatásokra, akkor el lehet indulni azon az úton, hogy már figyeljük az összetevőket, a logókat, amelyek hasznos iránytűk lehetnek a döntésekhez. Ezek kis lépések, de egy idő után beépülhetnek a mindennapjainkba. Magánemberként rohanó az életmódunk, helyt kell állnunk a munkában, menedzselni kell a családot, meg kell küzdeni a vírushelyzet okozta nehéz helyzetekkel, és mellette menteni a bolygót; nem mindenkinek megy egyik napról a másikra, hogy nulla hulladékkal és a közösségi médiában büszkén mutogatható ökológiai lábnyommal rendelkezzen.

Az életmódváltás gyakran kényelmetlen, ki kell lépni a komfortzónából, lemondásokkal jár. Ha tömegeknek kell változtatniuk a hétköznapi szokásokon, akkor olyan lehetőségekre van szükség, amelyek könnyen beépíthetők a hétköznapokba. Cégként ebben szeretnénk elsősorban partnerek lenni:

a környezetbarát kínálatunkkal és az olyan szolgáltatásokkal, mint például a polci árcímkék zöldre színezése, felhívjuk a figyelmet azokra a termékekre, amelyek rendelkeznek valamilyen fenntarthatósági logóval.

Egy folyamat részeként tekintünk a saját lépéseinkre is, DM-márkás termé­keink fejlesztésének középpontjában évek óta a fenntarthatóság áll, de alapvetően a teljes működésünket vizsgáljuk, és célunk ennek a fenntarthatóbbá tétele.

A vállalatoknak is a gázpedálra kell lépniük, feltenniük a legfontosabb kérdéseket, kijelölniük a cselekvés irányait, és látniuk kell, hova akarnak elérni, miközben a fókuszterületek közötti összefüggésekre is figyelniük kell. Vállalati filozófiánk, kultúránk és értékeink együttesen tudják segíteni azt a fajta magatartást, amelyet a fenntartható jövő érdekében képviselünk. Sok a feszültséget keltő pont ebben a témában is, és érthetők a különböző, akár harcos megközelítések igazságai, hiszen valóban égető a kérdés. Vállalatként úgy gondoljuk, közösen kell haladnunk ezen az úton, tudatában a saját felelősségünknek, segítve egymást, párbeszédben maradva a környezetvédő szervezetekkel, szakemberekkel, témában jártas civilekkel, beszállító partnerekkel és a fogyasztókkal.