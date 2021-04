Még egy kis türelem

Türelmetlenül várjuk, hogy mely tevékenységek és mikor indulhatnak újra, melyik mutató milyen értéke szükséges vagy éppen elegendő ahhoz, hogy visszatérhessünk a megszokott életünkhöz.

A járványhelyzet súlyossága, a beoltottak növekvő száma miatti fokozódó védettség, az emberek, főként a fiatalok türelmetlensége, a gazdasági szereplők, elsősorban a turizmushoz, vendéglátáshoz köthető ágazatok túlélésének szempontjai ütköznek egymással.

Abban biztosak lehetünk, hogy az átoltottság bővülése szükségszerűen magával hozza a járványadatok javulását is. Bízzunk benne, hogy mindenki felismeri, hogy a vakcinázás nemcsak a saját védettségünket szolgálja, hanem a társadalom minden tagjáért érzett felelősség jegyében is indokolt. A beoltottak számának és népességhez viszonyított arányának gyors növekedése rendkívüli eredmény, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a teljes védettséggel rendelkezők köre lényegesen szűkebb, mint az összes beoltotté, és még a fertőzésből felgyógyultakkal együtt is messze vagyunk a nyájimmunitástól.

Az újraindítás lépései ezért nem fókuszálhatnak kizárólag az első körös beoltottak számára, a szigorítások feloldására vonatkozó döntéseket csak az immunitás kialakulását alapul vevő átoltottsági arány megfelelő szintjén, és az aktív fertőzöttek számának tartós csökkenése mellett célszerű meghozni.

A pandémia jelenlegi szakaszában a Központi Statisztikai Hivatal a legfontosabb mutatók közzétételének gyorsításával és új mutatók kidolgozásával támogatja a járvány elleni küzdelmet. Az utóbbiak közé tartozik többek között a Covid–19 elleni védőoltás társadalmi elfogadottságára vonatkozó kutatás. A 2020. november végén indult felmérés első hetében a megkérdezettek mindössze 15 százaléka nyilatkozott úgy, hogy biztosan beoltatja magát, ha elérhetővé válik a vakcina.

Az oltóanyag megérkezésével, az oltási program előrehaladásával és a tájékoztatás erősödésével összhangban egyre nő az oltási hajlandóság, jelenleg a 15–74 éves népesség 62 százalékát teszi ki azok aránya, akik biztosan beoltatnák magukat, vagy már meg is kapták legalább az első oltást.

Mivel a vakcina elfogadottsága az idősebb korosztály körében nagyobb, így a felmérésben részt nem vevő, 74 évesnél idősebbek oltási hajlandóságát is belekalkulálva még magasabb az arány. Ez pedig azt jelenti, hogy a Covid–19 elleni oltás társadalmi támogatottsága megközelíti a nyájimmunitáshoz általában szükségesnek tartott mértéket, ami remélhetőleg rövid időn belül a vakcinára regisztráltak számában is tükröződni fog.

Az oltáshoz való hozzáállást leginkább a vakcina biztonságosságáról alkotott kép befolyásolja, és csaknem ennyire fontos a járvány súlyosságának, a megbetegedések és a halálozások számának hatása is. Az oltási hajlandóság növelésében nagy felelősség nehezedik a médiára és a kormányra, a sajtóhírek és a kormányzati kommunikáció a megkérdezettek majdnem 80 százalékának a véleményét befolyásolja.

A közösségi médiában megjelenő információk szerepe ennél valamivel kisebb, és biztató, hogy a válaszadók 55 százaléka egyáltalán nem, további 39 százaléka pedig csak kis- vagy közepes mértékben veszi figyelembe az oltásellenes, oltásszkeptikus csoportok véleményét.

A legnagyobb erejű befolyásoló tényezők közül azonban több is óvatosságra int. Jelenleg az aktív fertőzöttek száma több mint a duplája a köznevelési intézmények teljes bezárásakor detektáltnak. Óvatosságra kell intsen bennünket, hogy a személyes találkozások során jóval nagyobb valószínűséggel fertőződhetnek meg a teljes immunitással még nem rendelkezők, mint március elején. A beoltottak népességhez viszonyított aránya tekintetében hazánk pozíciója kiemelkedően kedvező az uniós országok között, de azt is látnunk kell, hogy az aktív fertőzöttek száma még mindig magas. A vendéglátóhelyek teraszainak múlt szombati megnyitása csak a biztonsági előírások betartása mellett maradhat tartós, az óvintézkedések felelősségteljes betartása továbbra is szükséges önmagunk és egymás védelme érdekében. Bár az új fertőzöttek számának növekedési üteme lassul, néhány hét türelem szükséges még ahhoz, hogy nagyobb biztonsággal vehessük birtokba közösségi életünk hagyományos színtereit, és a korlátozások alatt álló gazdasági területek fokozatosan újraindulhassanak.