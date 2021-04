Meghúzni a derékszíjat és nagy levegőt venni az előrejutáshoz

A járvány okozta gazdasági nehézségek továbbra is megkeserítik a kis- és középvállalkozások életét. A harmadik hullám felerősödése és az arra reagáló korlátozó intézkedések bevezetése magas fokú alkalmazkodóképességet követelt minden vállalkozástól.

Mivel az elmúlt év jelentős terhet rótt a kkv-szektor szereplőire, sokaknak kellett újragondolniuk üzleti stratégiájukat a túléléshez. A talpraesettség és az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságúnak bizonyulhat annak érdekében, hogy az érintett cégek átlendülhessenek a helyzet okozta problémákon. Ennek megfelelően számos kkv szinte azonnal reagált a megváltozott élethelyzetre, leleményességüknek köszönhetően a felszínen tudtak maradni. Megannyi frappáns és újszerű megoldást láthattunk az elmúlt időszakban egy-egy vállalkozás részéről. Azok a vendéglátósok, akiknek lehetőségük volt, áttértek az online rendelésre és kiszállításra, egyes üzletek webáruházat alapítottak, és online kezdték el forgalmazni termékeiket, mások pedig a kritikus helyzetben meglátták a potenciált, és a piaci igényekhez idomulva hoztak létre teljesen új üzletágakat, vállalkozásokat – elég csak a textilből készült maszkokra gondolni.

A digitalizáció eddig soha nem látott mértékben értékelődött fel, a megváltozott körülményekhez való igazodáshoz pedig elengedhetetlennek bizonyult az üzleti koncepció újragondolása. Vajon milyen további dolgokon spórolhatnak ebben a szorult helyzetben a vállalkozások?

Ha egy cég számára nélkülözhetetlen az iroda vagy az üzlethelyiség használata, érdemes lehet egyeztetni az ingatlan tulajdonosával. Konstruktív párbeszéddel meg lehet állapodni a bérbeadóval a bérleti díj esetleges csökkentéséről, de az energia felhasználásának optimalizálása, a rezsi minimális szinten tartása is költségmegtakarítással járhat. Ezek a lépések havi szinten akár több százezer forintot is a zsebben tarthatnak.

Ha létezik alternatíva arra, hogy a teljes alkalmazotti állomány otthonról folytathassa a munkavégzést, nem kifizetődő egy kihasználatlan iroda fenntartása, amely a bérleti költségeivel jócskán megrövidítheti a rendelkezésre álló keretet.

Válság idején érdemes folyamatosan felülvizsgálni az üzleti stratégiát, és ha szükséges, nem szabad óvakodni annak megváltoztatásától: keressünk új célcsoportot, alakítsuk át a termékkínálatunkat, alkalmazkodjunk a körülményekhez. A vevőkkel, ügyfelekkel a kommunikáció a járvány idején is mérvadó, hiszen a túléléshez az is szükséges, hogy a termékek és a szolgáltatások elérhetősége a köztudatban maradjon. A pandémia kihívása a legjobb, ambiciózus vállalkozásokat új beruházásokra is ösztönözte, nem véletlen a vissza nem térítendő fejlesztési támogatások változatlan népszerűsége.

Az összefogás, azon belül is a családi és baráti kötelékek ereje is vitathatatlan a járvány okozta nehézségek ellensúlyozásában. Ha nagy a baj, merjünk bátran segítséget, szívességet kérni szeretteinktől, hiszen számos szituációban adhatnak hasznos tanácsot – ki tudja, talán még anyagilag is hozzá tudnak járulni az embert próbáló időszak átvészeléséhez.

Szerencsére folyamatosan születnek olyan intézkedések, amelyek a vállalkozásokat támogatják a fennálló gazdasági krízisben, így érdemes áttekinteni a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön feltételeit vagy a foglalkoztatottak után járó bértámogatások felhasználásának lehetőségeit.

Végezetül fontos megacélozni magunkat a további hullámvölgyekre, hiszen nem tudható, mit hoz a sors a következő időszakban, milyen váratlan akadályokat gördít a vállalkozások elé. Fontos egy olyan átgondolt üzleti terv összeállítása, amely a kritikus helyzetekben is mentsvárnak bizonyulhat, egyúttal kellően rugalmas ahhoz, hogy lehetővé tegye az alkalmazkodást a folyamatos változáshoz. Ehhez természetesen minél nagyobb mértékű pénzügyi tartalék képzése is hozzátartozik, amely esetleges további vészhelyzetekben hozzájárulhat a munkatársak megtartásához, a vállalkozás további üzemeltetéséhez. Egy cég sem lehet eredményes kudarcok és hasznos tanulságok nélkül. Tanulni kell ezekből, hiszen a megélt tapasztalatok vihetnek előre és tehetik még biztosabbá egy vállalkozás alapjait.