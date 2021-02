Lehetőségek az intralogisztikában

Sokszor halljuk, hogy Magyarország logisztikai nagyhatalom. Számos nagy nemzetközi cég nálunk építette fel és építi most is a regionális igényeket kiszolgáló logisztikai központját. De a már évek óta itt működő raktáróriások mellett egyre-másra épülnek kisebb komplexumok is, amint azt bárki tanúsíthatja, aki a főváros környéki autópálya-szakaszok mentén körülnéz.

A raktárépítésnek – és a telephelyen belüli anyag- és információáramlást kezelő intralogisztikának általában – a koronavírus-járvány új lendületet adott. Az online rendelések döntővé váltak, és egyre több vállalkozás ismerte fel, hogy a gyors kiszolgálás mekkora versenyelőnynek számít.

A szolgáltatás minőségével és sebességével elégedett vevők – érthető módon – szívesen rendelnek meg „mindent egy helyről”, ezért a szolgáltatók növelik szortimentjüket, bővítik raktárkészletüket.

A gyors kiszolgáláshoz ma már az is kevés, ha a munkát fotografikus memóriájú és villámkezű raktárosokra és lehetetlennek tűnő manőverekre is képes targoncavezetőkre bízzuk. A modernizáció a raktárakban sem kerülhető meg. Nem kell feltétlenül futurisztikus technológiákra gondolni, a legtöbb vállalkozásnak tökéletesen megfelelnek az úgynevezett félautomata anyagmozgató rendszerek, amelyekben a megrendelt termékeket az állványrendszerek között mozgó rakodógépek válogatják össze, készítik elő és szállítják el a polcokról a szortírozóhelyekre. Az egyre nagyobb raktárkészletek kezelése ezekkel a megoldásokkal is jelentősen, rendelésenként akár tíz perccel is felgyorsul, ami száz rendelés esetén már egy teljes munkanapnál is több időbeli megtakarítás.

Az automatizálást a gyorsaság, a zsúfolt árukészlet pontos kezelése mellett a folyamatos, 24 órás rendelkezésre állás, a megbízhatóság iránti fokozódó igény hajtja.

Nem csoda, hogy a raktárautomatizálási piacon – az Interact Analysis elemzői szerint – az idén, nem kis részben a koronavírus-járvány nyomán levont tapasztalatokból eredően, csaknem 30 százalékos keresletnövekedés várható.

Kérdés persze, hogy megengedhet-e magának efféle „technológiai luxust” egy hazai vállalat. A válasz egyértelműen igen. Egy közepes méretű raktár modernizálása – például szállítószalagok, automatizált tárolórendszerek felszerelése – nem kerül többe, mint egy nagyobb értékű autó, és a beruházás akár két-három éven belül megtérül.

A modern megoldások a vállalatirányítási és más, webes rendszerekhez is integrálhatók, ami további idő- és költségmegtakarítást eredményez.

Mindez sikertörténetekkel is alátámasztható. Egy hazai épületgépészeti vállalat több év után szánta rá magát a korszerűsítésre. A cégnek nem is volt más választása: az ország mintegy negyven áruháza mellett naponta több száz kiszállítási pontot látott el, ráadásul a teljesítést a megrendelés másnapjára vállalta, minimumtétel-korlát nélkül.

A modernizálás nyomán értékes raktárterület szabadult fel (hiszen már nem volt szükség a targoncák közlekedését lehetővé tevő széles folyosókra), a gyorsaság és a pontosság pedig fokozta az ügyfelek elégedettségét. Az automatizált rendszer másik előnye, hogy jól skálázható, tehát a megrendelési csúcsokat is fennakadás nélkül lekezeli.

Az automatizálásnak ugyanakkor több sikerkritériuma van, és előrelátó tervezés nélkül ezek nem feltétlenül hozzák az elvárt megtérülési számokat. Kevés cég rendelkezik ugyanis átfogó logisztikai portfólióval, márpedig egy működőképes modern raktár elengedhetetlen része, hogy minden eleme a szimulációban validáltaknak megfelelően tökéletes összhangban működjön. Az alaposan megtervezett, szakértők által kivitelezett automatizált raktár viszont valóban jóval költséghatékonyabb, megbízhatóbb logisztikai rendszert eredményez.