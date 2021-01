Márciusra minden 16 év felettit beoltanak Izraelben

Sok újat tanultunk az elmúlt évben a mindennapok és a gazdaság területén. Az egyik lecke az, hogy egy vírus nem ismer országhatárokat. Egy év alatt láthatóvá vált, hogy a pandémia miatt szinte minden ország hasonló nehézségekkel küzd az egészségügyben és a gazdaságban. Izrael is új kihívásokkal szembesült.

A több mint kilencmillió lakosú államra sokan tekintenek úgy, mint a koronavírus elleni globális küzdelem egyik vezető országára.

Ennek egyik oka, hogy tanul más országok tapasztalataiból, a saját eredményeit pedig megosztja. Izrael korán meghozta a nehéz döntéseket, lezárta a határokat, bezárta az iskolákat, korlátozta a nem sürgős tevékenységeket. Biztonságosan és könnyen megközelíthető tesztállomásokat nyitott, bővítette a telemedicina lehetőségeit. A nemzetközi hírű tudósok azonnal kutatómunkába kezdtek, az ambiciózus startupok pedig olyan applikációkat fejlesztettek ki, amelyek alkalmazkodnak a megváltozott élethez és társadalmi szokásokhoz.

Az oltási kampány december végén kezdődött. A cikk írásakor csaknem 2,5 millióan kapták már meg az oltást, és egyre nagyobb azoknak a száma, akik a második dózison is túl vannak.

A tervek szerint március végére minden 16 évnél idősebb állampolgárt beoltanak.

A fő cél az, hogy minél több ember a lehető leggyorsabban megkapja az oltást a halálozások számának és a súlyos esetek csökkentésének érdekében. Elsőként a 60 év felettieket (a lakosság 11,65 százaléka 65 év feletti), az egészségügyi személyzetet és a „frontvonalban” dolgozókat oltották be. A médiában célcsoportokhoz szóló információs kampányok keretében tájékoztatnak, és biztatják a lakosságot a vakcina beadatására. Folyamatosan és részletesen követik a mellékhatásokat, így a modern technológia a kockázatkezelésben és a bizalomépítésben is segít.

Az oltások beszerzése nemzeti szinten történt, több minisztérium is összehangoltan dolgozott rajta. A gyártókkal korán megkezdték a tárgyalásokat, a beszerzési szerződéseket pedig már a hatósági jóváhagyások előtt megkötötték, biztosítva a mielőbbi szállítást.

A Back to Life hadművelet jegyében a következő hónapokban folyamatos lesz az oltóanyag-szállítás. Ez lehetővé teszi annak a célnak az elérését, hogy az ország az elsők között jusson túl a koronavírus-válságon.

A technikai lebonyolítás kapcsán elmondható, hogy a vakcinaközpontokba történő szállítás és a tervezés az egészségügyi minisztérium feladata. Az ellátási lánc részletes kialakítása mellett az elosztási csatornákat is meghatározták. A légi szállítástól kezdve az injekciós tű és a fecskendő beszerzésén át az oltópontokig részletezik a vakcinák útját. A tervezést hetente felülvizsgálják. A kiszállítás a központi helyeken található speciális hűtőraktárakból az oltópontokra hetente háromszor történik, elkerülve, hogy lejárjon a vakcina szavatossága. A hűtőraktárak összesítései biztosítják azt is, hogy akik megkapták az első adagot, biztosan megkapják a második dózist is. Az egészségügyi szakemberek klinikai és szállítási kérdésekkel egy call centerhez fordulhatnak segítségért.

A folyamatos napi harc az egzisztenciális fenyegetésekkel azt is jelenti, hogy az ország gyorsan és hatékonyan tud reagálni egy mindenkit sújtó vészhelyzetre – ez a Covid–19-járvány kapcsán az egészségügyi rendszert is jellemezte, amely az első eredmények után is folytatja a megfeszített munkát. Valamennyi nemzeti rendszer összefogott. A miniszterelnök több megbeszélést folytatott a Pfizer–BioNTech vezérigazgatójával az oltások folyamatos biztosítása érdekében. A Magen David Adom, az izraeli mentőszolgálat, hónapok óta minden erejével és eszközével küzd a járvánnyal. Az Izraeli Védelmi Erőket (IDF) is mozgósították, amely a járvány tetőzésekor segített a karanténszállodák adminisztrációjában és a családok számára az élelmiszer-szállításban.

Ezekben a hetekben pedig a saját mentőit és katonai tartalékait is biztosítja az oltási program működtetéséhez.

Izrael univerzális egészségügyi rendszerének hatékonyságát és eredményességét világszerte elismerik. Minden állampolgárnak és állandó lakosnak van biztosítása és egészségügyi ellátása. Négy átfogó, alapvető szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi program közül lehet választani. A szolgáltatóknak kortól és egészségi állapottól függetlenül minden lakost be kell fogad­niuk. Több ezer klinika található országszerte, biztosítva minden helyi közösség kiszolgálását. A nemzeti egészségügyi szolgáltatók magas szinten digitalizáltak.

A koronavírus-járvány kapcsán a felsorolt előnyök az izraeliek mellett a világ lakosságát is szolgálják. Iz­rael a vakcinákhoz kapcsolódó statisztikai adatait megosztja a Pfizer–BioNTech vállalattal és a világgal is. Az oltási kampány tapasztalatai lehetővé teszik, hogy más országok és gyártók még hatékonyabban tudjanak küzdeni a világjárvány ellen. Így Izrael a járvány leküzdése érdekében kulcsszerepet vállal az oltóanyag hatékonyságának bemutatásában és a globális stratégia kidolgozásában.