Délkelet-Ázsiában a fintech szektor a növekedés motorja

Az egyik leggyorsabban növekvő fintech piac volt a világon 2020-ban Délkelet-Ázsia, olyan versenytársakat utasított maga mögé, mint az Egyesült Államok, az Egyesült-Királyság vagy Kína.

A pandémia ellenére az idei várható pia­ci növekményt 70–100 mil­liárd dollár közé teszik.

A növekedés motorja az, hogy a régióban kiemelkedő a bankolásból kimaradó la­kosság aránya, vagyis alacsony a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés.

A Világbank adatai szerint

Indonéziá­ban a felnőtt lakosság 51 százaléka nem rendelkezik bankszámlával,

ugyan­ez az arány Kambodzsában 78,

a Fülöp-szigeteken és Vietnámban 66 és 69 százalék.

Mindez rendkí­vül kedvező a fintech vállalatok térnye­résének, amelyek innovatív és olcsó megoldásaik­kal tudnak pénzügyi szolgál­tatásokat – mint megtakarítás, kölcsönök, pénzügyi menedzsment – nyújtani a bankszámlával nem rendel­kező lakosságnak. A lehetőséget a befektetők is érzékelik, amit az CB Insights nemrég közzétett adatai is alátámasztanak: 2018-ban a befektetett források 143 százalékkal nőttek az előző évhez képest. A Robocash Group nemzetközi vállalat új jelentése szerint a növekedést adó top öt ország Szingapúr, a már említett Indonézia, a Fülöp-szigetek, Vietnám és Thaiföld.

A délkelet-ázsiai versenyt egyértel­műen Szingapúr vezeti, 2013 és 2016 között a régióban megkötött fin­tech ügyletek több mint 50 százalé­ka ide kapcsolódott.

A piac diverzifikált, a fintech vállala­tok kínálatában megtalálható a krip­to­valuta-kereskedelem, a befektetési szolgáltatások, a peer-to-peer fizetések, a biztosítások, a kölcsönzések, a közösségi finanszírozás, a pénzügyi tranzakciók – gyakorlatilag a fintech paletta teljes skálája.

Indonézia a népességével emelkedik ki a régióból. Habár a lakosság csupán felének van internet-hozzáférése, még ez is 150 milliós piac a fintech vállalatoknak. Indonéziában a legnépszerűbb szolgáltatás a peer-to-peer fizetés, a teljes fintech piac 30 százalékát ezek a platformszolgáltatók teszik ki. A Fülöp-szigeteken a központi bank is a fintech vállalatok növekedését segíti, 2018-ban azzal a tervvel állt elő, hogy két éven belül az összes tranzakció legalább ötödét digitális útra te­re­li. Az országban relatíve magas az in­ter­netpenetráció (71 százalék), ami pozitívan hat a fintech szolgáltatások terjedésére, a legtöbb vállalat pedig a központi bank örömére a fizetési platformszolgáltatók közül került ki 2018-ban. Vietnámban is a fizetési szolgáltatások húzzák a fintech szektort, az összes vállalat 31 százaléka ebből a csoportból kerül ki.

A fintech vállalatok száma szépen gyarapodik, 2017 és 2020 között 179 százalékos növekedést produkáltak.

A fizetési szolgáltatók mellett leginkább itt is a peer-to-peer hitelezés örvend nagy népszerűségnek, míg a vietnámi kormány a bankszámlanyitások növekedését helyezi előtérbe. Az ötödik kiemelt terület Thaiföld, lakossága 82 százalékának van internete, 75 százalékuk online banki tevé­kenységet is folytat. A mobilfizetések is elterjedtek, az internetezők 47 százaléka él a szolgáltatással. A magas penetráció és a digitális megoldások közkedveltségének ellenére a befektetők számára kevésbé vonzó a thai piac, mint a felsorolt országok. A thai emberek ennek ellenére lelkes felhasználói az új termékeknek és szolgáltatásoknak, ezt jelzi az is, hogy Thaiföld a Dél-afrikai Köztársaság után a második legnagyobb lakossági felhasználója a kriptovalutáknak.

A fintech a régióban valódi motorja a gazdasági növekedésnek. A bankszámla nélküli lakosságot és vállalatokat értékes pénzügyi szolgáltatásokhoz juttatja, ami a hitelezések, beruházások és a megtakarítások fellendülését eredményezi. A szolgáltatások elsősorban a szegényebb, elszigetelt lakosság és a kkv-szektor számára nyitottak ki kapukat, akik eddig korlátozottan vagy egyáltalán nem tudtak hozzáférni kölcsönökhöz. Nem csoda, hogy a régióban a központi bankok és a kormányok is a fintech vállalatok támogatását tűzték zászlajukra.