Gloster alapítója: „Az alacsony részvényárfolyam problémája engem mindennap foglalkoztat”

Az IT szektor versenyben született, minden nap olyan, mint egy olimpiai megmérettetés – mondta a VG Exkluzív legújabb adásában Szekeres Viktor, a Gloster igazgatóságának elnöke, alapítója, akit a vállalat kirobbanó első féléves eredményeiről, a cégcsoport kilátásairól, és egy esetleges felvásárlásról is kérdeztünk. A Gloster alapítója ezentúl beszélt az osztalékról, a részvények gyenge árfolyamáról és arról is, hogyan tervezik növelni a nyereségességet.

A podcast vendége: Szekeres Viktor , a Gloster igazgatóságának elnöke, alapítója