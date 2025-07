Kína újabb világrekordra készül: megkezdődött a gigantikus beruházás – nem mindenki nézi jó szemmel

Újabb hatalmas beruházásba kezdett Kína. A helyi hatóságok és szakemberek megkezdték a világ legnagyobb vízerőművének és a hozzá tartozó gátrendszernek az építését Tibet területén. A projekt Indiában és Bangladesben is jelentős aggodalmakat váltott ki, és nem véletlenül.

A Yarlung Tsangpo folyón kezd világrekord építkezésbe Kína / Fotó: NurPhoto / AFP

A kínai média tudósítása szerint Li Csiang miniszterelnök is rész vett a Yarlung Tsangpo folyón zajló építkezés megkezdésének szombati nyitóünnepségén. Az aggodalmakat pedig az okozza, hogy a folyó nemcsak a tibeti fennsíkon, hanem több dél-ázsiai országon is keresztül folyik, és a beruházás a kritikák szerint a folyó mentén élő indiaiak és bangladesiek millióira, valamint a környezetre és a helyi tibetiekre is jelenős hatást gyakorol, és nem feltétlenül pozitív értelemben – írta a BBC.

A kritikák eljutottak Pekingbe is, de a kormány szerint a fejlesztés során az ökológiai védelem és a helyi jólét növelése lesz az elsődleges szempont.

A világ legnagyobb vízerőművét építi Kína

Ha elkészül a 12 milliárd dolláros (4110 milliárd forintos) beruházás, akkor az újonnan felépülő Motuo vízerőmű felülmúlja a világ jelenlegi legnagyobbjának számító Három-szurdok gátat, amelynél háromszor több energiát termelhet.

A határon átnyúló Yarlung Tsangpo folyó délre, az indiai Arunachal Pradesh és Assam államokba, valamint Bangladesbe folyik, ahol a Siang, Brahmaputra és Jamuna folyókba torkollik.

A Lowy Institute, egy ausztrál székhelyű agytröszt 2020-as jelentése szerint Kína a Tibeti-fennsík folyóinak ellenőrzésével és esetleges irányításával gyakorlatilag a kezében tudná tartani India gazdaságát. A világ legnépesebb országában azon aggódnak, hogy a Brahmaputra folyó jelentősen kiszáradhat, amint a gát elkészül, ez pedig egzisztenciális veszélyt jelent az adott indiai területek lakóinak megélhetését tekintve. Ráadásul Peking nemcsak a vízhozam csökkentésével, hanem annak hirtelen lezúdításával is komoly pusztítást tudna okozni. Ha egy ilyen bekövetkezne, akár szándékos lépés, akár egy baleset következtében, annak a sziangi övezet számára beláthatatlan következményei lennének, több törzs és kisebb népcsoport földje és minden tulajdona a földdel válna egyenlővé.