A brit popikon, Robbie Williams berlini koncertjeinek első estéje hétfőn váratlan fordulatot vett: a német fővárosba érkező erős viharok és heves esőzések miatt a szervezők kénytelenek voltak lefújni a show-t. A Waldbühne szabadtéri színpadán eredetileg hétfőn és kedden tervezett fellépni a sztár, ám az időjárás miatt az első estét szerdára halasztották. Így most kedden és szerdán léphet színpadra.

Budapesten ilyen gond nem lesz: Robbie Williams berlini koncertjét elmosta az eső, de nincs ok az aggodalomra / Fotó: AFP

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) figyelmeztetést adott ki: hétfő délutántól komoly viharok és akár 20-50 liter/négyzetméter csapadék várható, helyenként akár 70 liter is leeshet. A szervezőknek ezért nem volt más választása: a közönség biztonsága érdekében elhalasztották a koncertet.

A hétfői koncertre szóló jegyek automatikusan érvényesek a szerdai fellépésre, az időpont ugyanaz marad.

Aki nem tud részt venni az átszervezett koncerten, a jegyét visszaválthatja az eredeti jegypontnál. A keddi koncert programja változatlanul megtartásra kerül, tehát aki erre a napra vett jegyet, az nyugodtan készülhet a show-ra. A meteorológusok szerint a koncertnapokon is tovább folytatódik az esős idő, így a rajongóknak érdemes vízálló ruházattal készülniük.

Budapesten nem lesz probléma a rossz idő

Még novemberben jelentették be, hogy Robbie Williams Live 2025 turnéja Budapestet is fogja érinteni. Az énekes szeptember 12-én lép fel az MVM Dome-ban, ahol legnagyobb slágereit és a Better Man című film dalait hallhatjuk majd. A turné május 31-én Edinburgh-ban indult. Robbie Williams így nyilatkozott a turnéról:

Ez lesz az eddigi legmerészebb turném – alig várom, hogy jövőre találkozzunk. Lesznek dalok a Better Man című filmből, és néhány új zene is.

Budapesten pedig nem kell attól aggódnunk, hogy a rossz időjárás elmosná a koncertet, ugyanis az – mint tudjuk – MVM Dome fedett. Robbie Williams koncertjére a Live Nation oldalán lehet jegyet váltani.