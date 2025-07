A brazil azonnali fizetés, ami kiváltotta Trump haragját

Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámokkal fenyegette meg Brazíliát, noha az ország szemben az Egyesült Államok oly sok más kereskedelmi partnerével negatív kereskedelmi mérleggel rendelkezik Washingtonnal szemben. Az amerikai elnök nem is a kereskedelmi egyenlőtlenségekkel, hanem a szövetségese, Jair Bolsonaro ellen puccskísérlet vádjával indított eljárással magyarázta a vámfenyegetést.

A Pix által kínált azonnali fizetéssel a hitelkártya-kibocsátók nehezen veszik fel a versenyt / Fotó: NurPhoto via AFP

A brazil azonnali fizetés óriási siker

Később azonban Washington vizsgálatot is indított a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt Brazíliával szemben, melynek célpontja az állami azonnali fizetési rendszer, a Pix volt, ami 2020. novemberi indulása óta már 160 millió felhasználót gyűjtött az országban, azt a brazilok 76 százaléka használja. A díjmentes szolgáltatás

ma már a fizetések közel felét teszi ki volumen alapján az országban és a brazilok többsége szívesen használja azt főként mobiltelefon segítségével.

Brazília baloldali elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva gyorsan védelmébe vette az azonnali fizetési rendszert és a kormány még kampányt is indított az amerikai hitelkártya-társaságok és fizetési szolgáltatók lehetőségeit az országban igencsak korlátozó rendszer védelmében, mondván az amerikaiak csak irigykednek, ezért vették célba a Pixet.

Az alkalmazást még a Nemzetközi Valutaalap is nagy sikernek nevezte 2023-ban, de a G20 is dicsérte, mint jó példát. A fizetési megoldás mintegy 70 millió brazilt vont be a pénzügyi rendszerbe, így azt a vezető üzletemberektől a favelák lakóiig szívesen használják. A kereskedők az alacsony, átlagosan a tranzakció 0,22 százalékát kitevő díjakért szeretik, hiszen a betéti kártyák több mint 1, a hitelkártyák pedig több mint 2 százalékba kerülnek – írja a Financial Times, hozzátéve, hogy a vásárlók számára pedig a díjmentesség és a kényelem előnyös.

A Pix ráadásul az Amazonas esőerdő őslakos törzseit és távoli falvait is eléri, például a Starlink által biztosított internetkapcsolaton keresztül, így elkerülhető, hogy a városokig kelljen akár órákig tartó utat megtenni egy-egy fizetés kedvéért.