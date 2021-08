A takarmánypiaci drágulás miatt a magyar sertéságazat rendkívül nehéz helyzetbe került, ezért fel kell hívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy ha hazai húst, vagy húskészítményt vásárolnak, azzal az ágazatban dolgozó családok ezrein is segítenek

– mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a tárca, az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Magyar Húsiparosok Szövetsége (Hússzövetség) sertéshús-fogyasztást népszerűsítő kampányának keretében tartott rendezvényen. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy az ágazat az elmúlt egy évtizedben számos csapást szenvedett el, az orosz embargótól az afrikai sertéspestisen (ASP) át a Covid-19-járványig, ezért is igyekeztek folyamatosan ösztönözni a sertéshús-fogyasztást. Ennek van is eredménye, hiszen a 2013-as egy főre jutó 24-25 kilogrammról mára 30 kiló fölé emelkedett a fogyasztás.

Fotó: Shutterstock

Az államtitkár szerint ez azért is örvendetes, mert a vöröshúsok fogyasztása is része az egészséges táplálkozásnak, a hazai sertéshús-ágazat pedig a jó takarmányozási háttérrel jó minőségű élelmiszert szolgáltat a fogyasztóknak.

Az agrártárca a Covid-19 okozta piaci válságot az ágazatnak juttatott támogatásokon fölül egyszeri többletdotációval próbálta enyhíteni, idén pedig a takarmányárak emelkedése miatt nyújt 1,2 milliárd forintos kompenzációt a piaci szereplőknek.

Feldman Zsolt megemlítette azt is, hogy több mint száz projekthez nyújtanak 72 milliárd forint beruházási támogatást. Mindezek azonban zárójelbe kerülnek, ha a hazai fogyasztók nem a magyar sertéshúst választják a boltokban.

Patrióta magatartásra kérte a kereskedelmi partnereket és a fogyasztókat Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke. Az elmúlt három évben annyira szélsőséges helyzeteket kellett átélniük a sertéspiaci szereplőknek, olyan drasztikus áringadozásokat okozott az ASP hazai, kínai, majd németországi megjelenése, benne a magyar exportpiac egyik pillanatról történő elvesztésével, majd a Covid-19 okozta válsággal, amit képtelenség kezelni. Az utóbbi hetekben Kína érezhetően visszafogta vásárlásait, amiatt Európában rengeteg spanyol, dán és holland, exportra szánt hús ragadt bent, ami most helyet keres magának – érzékeltette a piaci helyzetet, illetve azt, hogy miért is lenne most különösen fontos a magyar fogyasztók kiállása a hazai termékek mellett.

Az Európán belüli piaci nyomás miatt az élősertés ára is csökkent, már 400 forint alatti kilónléánti áron vásárolják fel a disznókat, ami pedig a termelők jelentős részénél veszteséget jelent, hiszen eközben a költségeik jelentősen nőttek.

A takarmánygabonák ára ugyanis az elmúlt egy évben 50-60 százalékkal emelkedett, vagyis növekvő költségek állnak szemben a csökkenő értékesítési árral – emelte ki.

A sertéshús fogyasztását ösztönző kampányt idén már kiléencedik alkalommal tartják, és bár a fókuszában az adventi időszak és a jövő évi farsangi ünnepek vannak, a piaci helyzetre való tekintettel döntöttek úgy, hogy korábbra hozzák a kampány kommunikációjának nyitányát – mondta Giczi Gergely, az AMC ügyvezető-helyettese. Kiemelte a sertéshús egészséges táplálkozásban betöltött szerepét, mondván, hogy jelentős a B-vitamin-tartalma, fontos szerepet játszik a vas és egyéb ásványi anyagok bevitelében, valamint olyan esszenciális aminosavakat tartalmaz, amelyeket az emberi szervezet nem tud előállítani. A már említett húsfogyasztás-növekedéssel kapcsolatban pedig elmondta, hogy abban a fogyasztásösztönző kampányokon kívül szerepet játszott a 2016-os áfacsökkentés, illetve az elmúlt évek reálbér-növekedése is.