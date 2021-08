Fotó: Shutterstock

Eddig tesztüzemben működött, de már élesben is elérhető a kis- és középvállalkozások számára a DisplayNow webshop, amely nagyban egyszerűsítheti az online médiahirdetések vásárlását, valamint a kampányok indítását.

A platformon a hirdetési kampányok a webáruházak termékértékesítéséhez hasonló egyszerűséggel rendelhetők meg. A hazai prémiumkiadványok felületein kínál olyan hirdetési lehetőségeket, amelyek segíthetik a cégeket piacaik bővítésében és abban, hogy a termékeiket sikeresebben, nagyobb volumenben értékesítsék. A hirdetési webshop azokat a sikeres hazai vállalkozásokat célozza meg, amelyek a már kipróbált, Google-n és Facebookon futó hirdetési eszközökön túl további megoldásokkal szeretnék bővíteni marketingeszköztárukat.

A cég alapítói szerint fontos mérföldkőhöz érkezett a hazai médiapiac, ugyanis mostanra már egy számottevő vállalati kör márkaépítésében kap egyre nagyobb hangsúlyt a márkaismertség.

Sokan azért keresik az új megjelenési lehetőségeket, mert az eddig használt eszközeikkel nem tudnak tovább növekedni, míg mások a hirdetések drágulása és hatékonyságának romlása miatt keresik az új eszközöket.

A DisplayNow egy egyszerű webshopfelületen teszi elérhetővé a komplex, egyedi megoldásokat, egyben keresletet biztosít a hazai kiadóknak is, amellyel új hirdetői bevételeket csatornázhatnak be magukhoz

– idézi az erről kiadott közlemény Csasztvan Nórát, a DisplayNow Zrt. társalapító-vezérigazgatója.

Hozzátette, a cég hirdetési hálózata kiadófüggetlen, közel 40 online médium több mint 150 csomagja érhető el a segítségével.

A kiadói kör és a kínálat folyamatosan bővül, a hagyományos displaymegoldásokon túl például podcastcsomagok is elérhetők a platformon. A tervek szerint 2021 végére megállapodás születik a kiadói piac további nagy szereplőivel, de még több új és egyedi terméket is kínálna a DisplayNow. Sikeres hazai piacra lépés esetén a cég megjelenne Kelet-Közép-Európa országaiban is.

Nagyobb lett az egész reklámtorta

Magyarországon 2019-ben valamennyi médiatípus reklámpiaca nőtt egy ágazati felmérés szerint. A reklámköltés 13,04 százalékkal, 807,5 millió euróra emelkedett. A legnagyobb, 31 százalékos bővülést a digitális reklámpiacon lehetett tapasztalni, amelynek bevételei elérték a 377 millió eurót. A szegmens bevételeinek 57 százaléka landolt a Google-nél, a Facebooknál és a többi nagy nemzetközi vállalatnál.