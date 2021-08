Tízből kilenc honfitársunk komolyan aggódik a klímaváltozás miatt

A magyarok életében erőteljesen jelen van a klímaváltozás okán érzett szorongás, és egyéni szinten törekednek a klímalábnyomuk csökkentésére is – derült ki egy vadonatúj kutatásból. A reprezentatív felmérés továbbá arra is rámutatott, hogy az emberek nagy része akár többet is hajlandó költeni az ökobarát csomagolásra, és nyolcvan százalékuk előnyben részesíti a klímasemlegesen működő cégek termékeit, szolgáltatásait.

Országos, reprezentatív kutatás készült azzal a céllal, hogy felderítse az emberek klímaváltozással kapcsolatos véleményét, vásárlási szokásait. A Sió-Eckes június 25–30. között 1000 fő, 15–69 év közötti, okostelefont használó megkérdezésével készült kutatása továbbá arra is rámutatott, hogyan gondolkodnak a megkérdezettek a klímasemlegességről, mit várnak el ezzel kapcsolatban a gazdasági szereplőktől, és egyéni szinten hogyan tesznek az éghajlatváltozás ellen. Fotó: Shutterstock A klímaváltozás miatti aggódás erőteljesen jelen van a magyarok életében: a válaszadók 92 százaléka komoly problémának tartja a globális éghajlatváltozást, és minden hatodik megkérdezett kifejezetten szorong is miatta. Az egyén szintjén is megmutatkozik a téma iránti fogékonyság: a megkérdezettek 78 százaléka szelektíven gyűjti a hulladékot, 67 százalék takarékoskodik az energiával és a vízzel, a válaszadók fele pedig tudatosan választja a közösségi, gyalogos vagy kerékpárral történő közlekedést az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében. Mindössze 2 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem tesz semmit a klímaváltozás visszaszorításáért. A vállalatok fenntarthatósági tevékenységével kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények: a válaszadók fele gondolja úgy, hogy vannak cégek, amelyek eleget tesznek a klímavédelemért, azonban csupán minden 20. kitöltő van kifejezetten jó véleménnyel a vállalatok ilyen irányú intézkedéseiről. Fotó: SIÓ-Eckes A cégek klímasemlegesség iránti elkötelezettsége azonban nemcsak környezeti, hanem üzleti szempontból is fontos lehet. A kutatásból ugyanis kiderült, hogy a károsanyag-kibocsátásukat valamilyen formában kompenzáló vállalatok termékei, szolgáltatásai iránt nagy az elköteleződés: a kitöltők 80 százaléka előnyben részesíti az ilyen gyártókat, főleg akkor, ha a környezettudatosság nem drágítja meg a termékeket, és az emberek közel háromnegyede hajlandó magasabb árat fizetni a környezettudatos csomagolásért is. Továbbá a válaszadók 83 százaléka nyilatkozta azt, hogy munkavállalóként a fenntarthatóan működő cégeket vonzóbbnak találja. A Sió-Eckes 2021-től már klímasemlegesen működik: a hitelesített kompenzáció érdekében csatlakoztunk egy brazil esőerdőben folyó nemzetközi klímavédelmi programhoz, amellyel évente a becslések szerint 17 872 hektár trópusi esőerdő megóvását támogatjuk az Amazonas-medencében. Ezenkívül a hat pillérből álló fenntarthatósági stratégiánk szerves részét képezi például, hogy a siófoki gyárunk karbonlábnyomát csökkentettük, többek között a gyümölcsfeldolgozás során keletkezett melléktermék újrahasznosításával és a szennyvíz mérséklésével. Az egyik hosszú távú célunk pedig az, hogy 2030-ra 70 százalékban fenntartható gyümölcsleveket gyártsunk – mondta el a kutatást készítő Sió-Eckes kommunikációs és médiamenedzsere, Szász-Bognár Emese, aki azt is elárulta, a felmérésük által szerették volna jobban megérteni, hogy a lakosság számára a fenntarthatósággal kapcsolatban mik a legfontosabb értékek. Fotó: SIÓ-Eckes Magyarország egyik vezető gyümölcslégyártó vállalatának ezen tervei ezért olyan fogyasztói igényeket elégítenek ki, amelyeket a felmérés is igazolt: a megkérdezettek 30 százaléka számára egy vállalat legszimpatikusabb tulajdonsága, ha az egészséget szem előtt tartja, második helyen pedig az alkalmazottak jóllétére történő odafigyelés szerepelt. Az élelmiszerek vásárlásával kapcsolatos döntéseknél a vevők számára a legfontosabb szempont, hogy a termék és annak alapanyagai is hazaiak legyenek. A Sió-Eckes a magyar gazdák támogatása és a fogyasztói igények kielégítése miatt éppen ezért törekszik arra, hogy termékei előállításához a lehetőségekhez mérten, elsősorban itthonról vásárolja fel a gyümölcsöket.

