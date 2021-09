Kétmillió öngondoskodó nyugdíjpénztári tag van Magyarországon, a pénztártagoknak nyugodt éve volt a 2020-as, hiszen az önsegélyező szervezetek gyorsan reagáltak a pandémia kitörése után, és pillanatok alatt elérhetővé tették az online ügyintézést, mondta Nagy Csaba, az Önkéntes Nyugdíjpénztárak Szövetségnek (Öposz) elnöke a Pénztárkonferencián.

Fotó: Kallus György / VG

A világjárvány felhívta a figyelmet az egészségügyi pénztárak szerepére, megemelkedtek a munkáltatói és munkavállalói befizetések is. Nagy Csaba úgy fogalmazott,

sikeres 20 év van az önkéntes pénztárak mögött, ugyanakkor van egy elöregedő pénztár tagság és hozzátette: fontos, hogy megtanítsuk fiatalokat is arra, hogy miért fontos az öngondoskodás.

Sajnálatos, hogy stagnálás az önkéntes pénztártagok száma, a tagság növekedése megállt – mondta Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. Kiemelte, nem pontos az öregedő társadalom kifejezés , hanem egy folyamatosan tovább élő társadalomról beszéltünk, tovább maradnak fittek az emberek, a várható élettartam jelentősen meghaladja a nyugdíjkorhatárt. Van kereslet a nyugdíj termékekre, a pandémia miatt az egészségügyi szolgáltatások iránt megugrott az érdeklődés. Arra hívta fel a pénztárak figyelmét, hogy agresszívebben jelenjenek meg a pénztárak a piacon - javasolta Gion Gábor. Hangsúlyozta, kitörési pontokat jelenthetnek az önsegélyező szervezeteknek a zöld befektetések is.

A gazdasági adatokra utalva az államtitkár elmondta:

Magyarország 18 százalékos növekedést produkált, a negyedik leggyorsabban növekvő gazdaság az Európai Unióban. Azon sikeres országok közé tartozik, amely már elérte a járvány előtti teljesítményét júniusban

– mondta Gion Gábor.

A kiemelkedő idei évi második negyedéves adatok megerősítik, hogy akár rekord magas, 7 százalék feletti GDP növekedés várható 2021-ben, ugyanakkor a nyolc százalékot egyelőre túlzónak tartja a Pénzügyminisztérium.

A gazdaság újraindításáért hozott intézkedések a GDP 30 százalékát tették ki 2020-ban- sorolta Gion Gábor. Hozzátette: a pandémia előtt 3,3 százalék volt a munkanélküliségi ráta és nem csodálkoztak volna azon sem, ha a munkanélküliek száma 6-7 százalékra emelkedett volna, ezzel szemben 4,5 százalék volt a legrosszabb munkanélküliségi arány. A gazdaság fundamentumai sokkal erősebbnek bizonyultak, mint amit reméltek. A vállalatok is megmutatták, hogy az ellenállóképességük masszív alapokon áll. Jelenleg mindenféle termékhiány is nehezíti a vállalatok napi termelését, akik korábban nem készleteztek,most azok is készleteznek, ez pedig felfelé hajtja az árakat.