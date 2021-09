Ma már csak öntözéssel és a legmodernebb készítmények alkalmazásával lehet versenyképesen termelni a hazai szántóföldi kertészetben

– ezt hozta például az elmúlt évtizedek termesztési és gazdasági feltételeinek változása, és ezt mutatják a jelentős kertészeti kultúrákat művelő Róna Mezőgazdasági Szövetkezet tapasztalatai is. A Róna számára a biostimulátorokat a piacvezető Malagrow Kft. szállítja, ezek használata pedig beépült a technológiába.

A kiskereskedelmi láncoknak szállított zöldségek tisztítása és csomagolása alapkövetelmény

A Róna Mezőgazdasági Szövetkezet 1750 hektáron, továbbá a tagság 450 hektáros integrált területén folytat szántóföldi kertészeti növénytermesztést

– mondta a Róna és a Malagrow által szervezett bemutatón Nagy József, a szövetkezet elnöke. Fő növényei a sárgarépa, a petrezselyem, a paszternák, a cékla, a hagymaféleségek és a csemegekukorica. A megtermelt zöldségeket a Róna Ker-Tész Kft. által feldolgozva, csomagolva szállítják a legnagyobb üzletláncoknak is: 2001-ben hagymájukkal lettek a Tesco beszállítói, a Lidl pedig 11 éve vásárolja a sárgarépájukat, amely már a Pennyben is kapható. Ma már mindhárom hálózatban több zöldségükkel is jelen vannak.

A folyamatos beszállítás érdekében már áprilisban elkezdjük a vetést, utána 10-14 naponta szakaszosan folytatjuk, 15-20 hektáron. A május közepéig tartó időszak igen kedvezőtlen a sárgarépa kelése szempontjából, és utána is az időjárási szélsőségek okozzák a legnagyobb problémát

– mondta Varga István, a szövetkezet kertészeti ágazatvezetője. Mint mondta, alapvetően fontos a vetésforgó alkalmazása, a jó fajták kiválasztása, a talaj-előkészítés, az öntözés, de mindez ma már nem elég. A kiszámíthatatlan időjárás következtében kritikus helyzetek állhatnak elő.

Ezek kivédéséhez van szükség a biostimulátorokra, amelyek 16 éve részei a termesztéstechnológiánknak. Azokat a stresszhelyzeteket is jól lehet kezelni velük, amelyek terméskiesést ugyan nem okoznak, ám a sárgarépa kevésbé lenne szép miattuk, vagy a tenyészidőben okoznának csúszást

– részletezte.

Malatinszki György, a Malagrow ügyvezető igazgatója ehhez hozzátette:

egyfajta evolúción ment át a biostimulátor-felhasználás az elmúlt évtizedekben.

Amikor 40 évvel ezelőtt megjelentek ezek a termékek – Magyarországon pedig körülbelül 20 éve –, akkor még inkább a gyengén működő, sok hibával küszködő termelők eszköze volt, hiszen orvosolni lehetett vele a hiányosságokat. Mára megváltozott a helyzet, és a biostimulátorok beépültek a professzionális termelők termesztéstechnológiájába. Náluk ezeknek a készítményeknek a használata már előre eltervezett, a termesztési tapasztalatokra, a termőhelyi adottságokra épül.

Esetükben a biostimulátorokkal már nem orvosolják, hanem megelőzik a problémákat.

A célzottan használt készítmények növelik a növények ellenálló képességét a kártevőkkel és az időjárási stresszhelyzetekkel szemben, amivel növelhető a hozam, és csökkenthető a versenyképes termeléshez szükséges egyéb inputanyagigény.

A biostimulátor nem alaptrágya vagy lombtárgya, nem a növény tápanyag-utánpótlására szolgál, hanem az élettani folyamatainak szabályozását segíti

– erősítette meg Pálinkó Zsolt, a Malagrow kereskedelmi vezetője. Ráadásul minden valódi biostimulátor egyedi, komplex készítmény, ezért az alkalmazott hatóanyagokból nem lehet megállapítani a termék hatékonyságát, mert az a termékfejlesztés során létrejövő egyedi jellemzőktől függ. A biostimulátorokat ezért hibás szakmailag pusztán az összetevőik alapján összemérni egymással – tette hozzá.

Pálinkó Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a biostimulátorok hatékony alkalmazásának fontos, de nem egyetlen eleme maga a termék. A legkiválóbb készítmény is csak akkor tudja kifejteni a tökéletes hatást, ha az alkalmazása előtt pontosan felmérik a problémát, ismerik a termesztési körülményeket, és a korábbi tapasztalatokat is figyelembe véve ajánlanak szert és kezelést, majd nyomon követik a hatást, szükség esetén beavatkozva a folyamatba.

Magyarországon belül is nagyon eltérőek a termesztési körülmények, és a fajtától, időjárási körülményektől is függhet a hatás.

A Malagrow a gazdákkal közösen végez vizsgálatokat, és a termékei ajánlásakor felhasználja két évtizedes tapasztalatát, 12 fős szaktanácsadó csapatával az ország egész területén folyamatos szakmai támogatást tud adni a biostimulátorok és más készítményei alkalmazásához.